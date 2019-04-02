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      Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали в областях Украины

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      Выборы 2019 - как и за кого голосовали в областях Украины
      Выборы президента-2019: за кого голосовали в областях Украины / Коллаж 24 канал

      31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. Участие в голосовании приняло более 18 миллионов избирателей. Предлагаем Вашему вниманию посмотреть, кого хочет видеть президентом отдельно каждая украинская область.

      Какой была явка

      Согласно данным ЦИК, участие в нынешнем голосовании в Украине приняло 62,8% избирателей, что составляет более 18 миллионов человек. Больше всего людей проголосовало на Львовщине (68,91%), Волынской (68,4%) и в Киеве (68,05%) А меньше всех жителей Украины отдало свои голоса во Львовской (68,91%), Волынской (68,4% ) областях и городе Киеве (68,05%).

      Читайте также: Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев

      Какие официальные результаты выборов

      После подсчета 99,68% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 30,22%, то есть за него свои голоса отдали 5 миллионов 691 тысяча 579 человек. Вторым идет действующий президент Петр Порошенко – 15,95% или 3 миллиона 3 тысячи 792 человека. А на третьем месте оказалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 13,39%, что составляет 2 миллиона 522 тысячи 951 человек.

      Пятерку лидеров замыкает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,67% или 2 миллиона 198 тысяч 976 человек) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,91% или 1 миллион 302 тысячи 745 человек).

      Кого больше всего поддержали в областях Украины

      Зеленского больше всех избирателей поддержало в Днепропетровской (45,32%), Одесской (41,26%) и Николаевской (40,66%) областях. В целом он был лидером в 19 областях и Киеве.

      Порошенко мощную поддержку получил во Львовской (35,32%) и Тернопольской (24,36%) областях, Юрий Бойко – в Донецкой области (36,8%) и Луганской (43.96%), а Юлия Тимошенко – в Ивано-Франковской области (22,5%).

      Результаты выборов в областях
      Кого поддерживали в областях Украины

      Какими были итоги национального экзит-пола

      Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      Читайте также: Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским: заявление Общественного

      Что еще известно о выборах президента-2019

      Это уже 7 такое голосование за главу государства, однако в списке новоизбранный гарант будет шестым, поскольку Леонид Кучма дважды занимал высший пост. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля. Его результаты должны объявить до 1 мая, а 3 июня должна пройти инаугурация новоизбранного главы государства.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Инфографика Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко Результаты выборов президента 2019 День виборов
      Источник: 24 канал
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