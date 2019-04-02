Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали в областях Украины

31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. Участие в голосовании приняло более 18 миллионов избирателей. Предлагаем Вашему вниманию посмотреть, кого хочет видеть президентом отдельно каждая украинская область.

Какой была явка

Согласно данным ЦИК, участие в нынешнем голосовании в Украине приняло 62,8% избирателей, что составляет более 18 миллионов человек. Больше всего людей проголосовало на Львовщине (68,91%), Волынской (68,4%) и в Киеве (68,05%) А меньше всех жителей Украины отдало свои голоса во Львовской (68,91%), Волынской (68,4% ) областях и городе Киеве (68,05%).

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Какие официальные результаты выборов

После подсчета 99,68% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 30,22%, то есть за него свои голоса отдали 5 миллионов 691 тысяча 579 человек. Вторым идет действующий президент Петр Порошенко – 15,95% или 3 миллиона 3 тысячи 792 человека. А на третьем месте оказалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 13,39%, что составляет 2 миллиона 522 тысячи 951 человек.

Пятерку лидеров замыкает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,67% или 2 миллиона 198 тысяч 976 человек) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,91% или 1 миллион 302 тысячи 745 человек).

Кого больше всего поддержали в областях Украины

Зеленского больше всех избирателей поддержало в Днепропетровской (45,32%), Одесской (41,26%) и Николаевской (40,66%) областях. В целом он был лидером в 19 областях и Киеве.

Порошенко мощную поддержку получил во Львовской (35,32%) и Тернопольской (24,36%) областях, Юрий Бойко – в Донецкой области (36,8%) и Луганской (43.96%), а Юлия Тимошенко – в Ивано-Франковской области (22,5%).



Кого поддерживали в областях Украины

Какими были итоги национального экзит-пола

Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).