Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали

Центральная избирательная комиссия огласила явку избирателей на президентских выборах 2019 года. Так, по состоянию на 11:00 в Украине проголосовали 16, 63% избирателей.

По данным ЦИК со 195 округов (всего округов – 199) явка избирателей по состоянию на 11:00 составляет 16,63% по Украине.

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Больше всего граждан проголосовало в Запорожской (20,74%), Луганской (20,61%) и Полтавской (20,55%) областях.

Меньше всего своих голосов отдали жители Закарпатской (8,3%), Черновицкой (10,47%) и Ивано-Франковской (11,51%) областей.

К слову, на прошлых президентских выборах 2014 года явка избирателей по Украине на это время, как говорит ЦИК, составила 17,6%. Тогда самой высокой она была в Киевской (23,3%) и Кировоградской (22,1%) областях, а самой низкой – в Донецкой (5,2%) и Луганской (8,9%).