Вибори президента України 2019: скільки українців вже проголосували

Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців на президентських виборах 2019 року. Так, станом на 11:00 в Україні проголосували 15, 93% виборців.

За даними ЦВК зі 199 округів явка виборців станом на 11:00 становить: 15,93%.

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Найбільше громадян проголосували у Кіровоградській (21,62%), Запорізькій (21,1%) і Черкаській областях (20,05%).

Найменше своїх голосів віддали мешканці Закарпатської (7,95%), Чернівецької (9,94%) та Івано-Франківської (10,7%) областей.

До слова, на минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні на цей час, як свідчить ЦВК, становила 17,6%. Тоді найвищою вона була у Київській (23,3%) та Кіровоградській (22,1%) областях, а найнижчою – у Донецькій (5,2%) та Луганській (8,9%).