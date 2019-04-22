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      Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев

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      Явка на выборы 2019 Украина 31 марта - как менялась явка избирателей
      Украинские избиратели оживились / 24 канал

      В этом году мы в седьмой раз выбирали президента страны. Со времени первых президентских выборов в 1991 году активность избирателей неуклонно снижалась, кроме всплеска в 2004-ом. Выборы-2019 тенденцию не значительно изменили. И все же в этот раз мы были активнее, чем на предыдущих выборах президента.

      Общая явка

      Самую высокую избирательную активность украинцы продемострировали в 1991-м – тогда выбирали президента 84,16% всех, кто имел право голоса. Далее ответственность за участие в выборах постепенно снижалась. А в 2014-м победу Петру Порошенко обеспечили чуть более половины всех избирателей – голосовать пришли 59,48%.

      В 2019 году чуть больше украинцев пошли на выборы – 62,72%. Во втором туре этот показатель был несколько ниже – 61,37%.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Интересно, что в каждом случае, когда проводился второй тур выборов – явка была выше, чем в первом туре. И даже в третьем туре, что состоялся в 2004 – на выборы пришло больше избирателей, чем на первый тур. Единственное исключение – выборы-2019, когда явка во втором туре снизилась на полтора процента.

      Явка по роках

      Активность на выборах в этом году лишь немного выше предыдущих

      По мнению заместителя директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, которую он высказал в комментарии 24 канала, нынешняя активность избирателей вполне приемлемая.

      Не вижу проблем. Надо учитывать все факторы. Много людей за рубежом. Многие разочарованы. При такой ситуации это вполне нормальная явка,
      – отметил социолог.

      Читайте также: Сколько украинцев не пришли на выборы президента-2019

      Региональные особенности

      Пример высокой избирательной активности в регионах вновь продемонстрировала Львовская область – она лидирует уже вторые выборы подряд, в 2014 и 2019 году. В тройке в первом туре президентских выборов были также Волынская область и Киев, а во втором – столица и Днепропетровская область.

      Значительную активизацию избирателей показала Донецкая область: с 15,1% на выборах 2014-го до 59,48% в этот раз. В Луганской и Харьковской областях также тенденция к повышению явки.

      Зато Тернопольщина, Ивано-Франковщина и Ровненская область снизили этот раз активность избирателей, по сравнению с прошлыми президентскими выборами. Абсолютным аутсайдером стало Закарпатье – в обоих турах явка в этой области не превысила 50%.

      Явка вибори 2014 вибри 2019
      Как изменилась явка по сравнению с 2014 годом

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Публикации Инфографика
      Источник: 24 канал
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