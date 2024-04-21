Украинское правительство настаивало на том, чтобы замороженные активы России можно было использовать для усиления и восстановления нашего государства. Мир долго дискутировал по этому поводу, и в конце концов в США решились на этот шаг.

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Как в России реагируют на решение о конфискации их активов

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Америке "придется ответить". Но насчет активов он был даже несколько осторожен – сказал, что надо разобраться с деталями. И туманно пригрозил, мол, Россия заставит Америку ответить "так, как это лучше всего отвечает нашим интересам". А еще мировые инвесторы якобы отвернутся от США, потому что там посягнули на "нерушимость частной собственности".

Относительно предоставления Украине пакета помощи Песков был вынужден признать, что решение ожидаемое, но считает, что оно "еще больше обогатит США и разорит Украину". А вообще по вине конгрессменов погибнет еще больше украинцев. Как работают причинно-следственные связи в голове Пескова, остается загадкой. Вероятно, лучше всего их описывает фраза "на черное говорит белое".

Дмитрий Медведев, как и всегда, сыпал проклятиями, назвал средства кровавыми долларами, а американский ВПК – ненасытным. Он также считает, что помощь от США равна смертям украинцев. Здесь бы спросить, ничего ли он не перепутал, но что возьмешь с алкозависимых. В конце концов Медведев заявил, что Россия победит, а Америка распадется в результате гражданской войны. Которую будут вести "не так, как в XIX веке, а с применением танков, артиллерии и всех видов ракет". Интересно, а межконтинентальные ракеты тоже будут?

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США спонсируют терроризм, а в мире углубятся кризисные явления. Просто напомним, что это ее руководитель встречался с представителями ХАМАС.

Ну а вишенкой на торте стали слова предателя Олега Царева (да, он до сих пор что-то заявляет). Он высказался в духе "украинцам дали подарок на день рождения Гитлера". Кажется, что россияне помнят, когда родился Гитлер, лучше, чем украинцы.

Интересно! Официально законопроект о конфискации российских активов называется "XXI век: мир через силу". Он содержит санкции против России, Ирана и Китая. Вероятно, теперь похожие решения примут и в ЕС, ведь большинство активов россиян находятся как раз в европейских странах, в частности в Бельгии.