Сколько украинцев не пришли на выборы президента-2019

В голосовании на выборах президента Украины, которое состоялось 31 марта, не приняли участия почти 11 миллионов избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, всего в списки было внесено 29 миллионов 468 тысяч 783 человек.

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В то же время, количество украинцев, которые получили избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 миллионов 711 тысяч 933 человека.

Таким образом, 10 миллионов 756 тысяч 850 избирателей не пришли на выборы.

В целом, явка избирателей по Украине составила 63,48%. По данным ЦИК, общее количество территориальных избирательных округов в Украине – 199.

Какой была явка избирателей на президентских выборах

Подсчет официальных результатов:



Владимир Зеленский – 30,23%

Петр Порошенко – 16,65%

Юлия Тимошенко – 13,14%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,48% и 7,07%.

Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола?Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.



Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.



Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

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