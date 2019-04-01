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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Сколько украинцев не пришли на выборы президента-2019

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      Почти 11 миллионов украинцев не пришли на президентские выборы-2019
      Почти 11 миллионов украинцев не пришли на президентские выборы-2019 / Фото 24 канала

      В голосовании на выборах президента Украины, которое состоялось 31 марта, не приняли участия почти 11 миллионов избирателей.

      По данным Центральной избирательной комиссии, всего в списки было внесено 29 миллионов 468 тысяч 783 человек.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы за рубежом

      В то же время, количество украинцев, которые получили избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 миллионов 711 тысяч 933 человека.

      Таким образом, 10 миллионов 756 тысяч 850 избирателей не пришли на выборы.

      В целом, явка избирателей по Украине составила 63,48%. По данным ЦИК, общее количество территориальных избирательных округов в Украине – 199.

      Какой была явка избирателей на президентских выборах

      Подсчет официальных результатов:


      Владимир Зеленский – 30,23%

      Петр Порошенко – 16,65%

      Юлия Тимошенко – 13,14%

      Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,48% и 7,07%.

      Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола?Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

      Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.


      Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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