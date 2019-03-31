Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей

Украинцы, которые живут за рубежом, могут голосовать на выборах президента Украины на 101 участке в 72 странах мира. Известно, о результатах голосования 3 195 человек.

Общее количество украинских избирателей за границей составляет более 410 тысяч человек. Самые большие участки расположены в Соединенных Штатах Америки, Германии и Молдове.

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99 участков были созданы при посольствах и консульствах Украины, еще два – сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины – в Демократической Республике Конго и в Косово.

Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, могли проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

Первыми закрылись участки в столице Австралии Канберре. Это произошло в 11 часов по киевскому времени.

За кого голосовали украинцы за границей: данные 100% обработанных бюллетеней

Австралия: Петр Порошенко – 55.2%, в голосовании приняли участие 125 человек;



Болгария: Петр Порошенко – 40.66%, проголосовали 209 человек;



Вьетнам: Петр Порошенко – 36.61%, проголосовал 71 человек;



Армения: Владимир Зеленский – 37.83%, проголосовали 148 человек;



Грузия: Владимир Зеленский – 36.39%, проголосовали 283 человека;



Иордания: Владимир Зеленский – 35.59%, проголосовали 177 человек;



Индия: Петр Порошенко – 51.72%, проголосовали 58 человек;



Иран: Петр Порошенко – 37.50%, проголосовали 100 человек;



Казахстан: Петр Порошенко – 44.29, проголосовали 149 человек;



Кыргызстан: Владимир Зеленский – 44.18%, проголосовали 43 человека;



Китай: Петр Порошенко – 42.10%, проголосовали 209 человек;



Кувейт: Петр Порошенко – 42.05%, проголосовали 107 человек;



Малайзия: Петр Порошенко – 49.05%, проголосовали 106 человек;



Южная Корея: Петр Порошенко – 38.46% проголосовали 104 человека;



Южноафриканская Республика: Петр Порошенко – 50.68%, проголосовали 73 человека;



Саудовская Аравия: Петр Порошенко – 47.50%, проголосовали 40 человек;



Сингапур: Петр Порошенко – 44.78, проголосовали 163 человека;



Таиланд: Петр Порошенко – 57.73%, проголосовали 97 человек;



Туркменистан: Владимир Зеленский – 46.75%, проголосовали 77 человек;



Черногория: Петр Порошенко – 53.60%, проголосовали 97 человек;



Япония: Петр Порошенко – 42.07%, проголосовали 164 человека.

Однако, свои голоса на президентских выборах не смогли отдать украинские пленные моряки и политзаключенные, которых незаконно удерживают в России.

Как украинцы голосовали за границей на выборах президента в 2014 году? Больше всего украинцы за рубежом голосовали в: Италии – 16 282 человека, Германии – 7 576, Испании – 7 277, Чехии – 5 334, Польши – 5 090, США – 4 081.



На предыдущих выборах в список избирателей на всех участках в РФ было включено почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1 153 человека – это чуть больше 2% от зарегистрированного количества избирателей.

По данным национального экзит-пола президентских выборов лидирует Владимир Зеленский с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.



Данные экзит-пола первого тура президентских выборов