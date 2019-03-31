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      Тимошенко отреагировала на результаты экзит-пола выборов президента Украины

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      Реакция Тимошенко на результаты экзит-пола на выборах 2019
      Тимошенко отреагировала на результаты экзит-пола / Фото из открытых источников

      Юлия Тимошенко отреагировала на окончательные результаты Национального экзит-пола первого тура президентских выборов Украины. Согласно нему, по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов, за ним – Петр Порошенко с 17,8% голосов и Юлия Тимошенко с результатом в 14,2% голосов. Однако Тимошенко со своим пока третьим местом в рейтинге категорически не соглашается.

      Юлия Тимошенко входила в тройку лидеров президентской гонки. По результатам соцопросов, которые проводили в течение предвыборной кампании, она в основном держалась на втором месте. Однако с приближением дня голосования ее рейтинг снизился примерно до 12% – так Тимошенко спустилась на позицию ниже.

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      На результаты экзит-пола Юлия Тимошенко отреагировала остро – назвала их "абсолюнто манипулятивными" и призвала украинцев не воспринимать все как истину в последней инстанции".

      Мы убеждены на цифрах и фактах, что экзит-полы, которые сейчас так помпезно рассказывают о вхождении Петра Порошенко во второй тур, по наших оценках и исследованиям не соответствуют действительности,
      отметила кандидат в президенты.

      Команда Юлии Тимошенко, по словам их лидера, провела свои экзит-полы. Их результаты несколько отличаются. Так, по данным Тимошенко, Зеленский получил около 27% голосов избирателей. С этим, к слову, в штабе вполне соглашаются. За ним, как утверждает Тимошенко, следует она с показателем в 20,9% голосов избирателей. В то времякак  действующий Президент Украины Петр Порошенко получил 17,5% голосов.

      Кроме того, команда Юлии Тимошенко проводит собственный подсчет голосов.

      "Это означает, что мы будем получать копии протоколов с каждого избирательного участка. Начиная с 24:00 (с 1 апреля) мы будем их объявлять", – объяснила Тимошенко.

      Кроме экзит-полов, лидер "Батькивщины" назвала всю "социологию", которую озвучивали последнее время, "манипулятивной и заказной".

      Результаты экзит-пола по состоянию на 18.00 

      Программа Юлии Тимошенко называется "Новый курс". В ней она обещает добиться организации "настоящего переговорного процесса и восстановления мира" согласно Будапештского меморандума. Возвращать оккупированные территории она собирается "военно-дипломатическим путем". Кроме того, Тимошенко планирует осуществить "полную модернизацию ВСУ по стандартам НАТО" и ввести новый контракт для военных.

      Относительно реинтеграции Крыма и Донбасса, то Тимошенко утверждает, что имеет план-альтернативу "минской формуле". Детально план в программе не описан.





      Что обещает Юлия Тимошенко

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      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко
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