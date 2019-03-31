Тимошенко відреагувала на результати екзит-полу виборів президента України

Юлія Тимошенко відреагувала на остаточні результати Національного екзит-полу першого туру президентських виборів України. Відповідно до нього, станом на 18:00 лідирує Володимир Зеленський – 30,4% голосів, за ним – Петро Порошенко із 17,8% голосів і Юлія Тимошенко із результатом у 14,2% голосів. Однак Тимошенко із своїм наразі третім місцем у рейтингу категорично не погоджується.

Юлія Тимошенко входила до трійки лідерів президентської гонки. За результатами соцопитувань, які проводили впродовж передвиборчої кампанії, вона здебільшого трималася на другому місці. Однак із наближенням дня голосування її рейтинг знизився приблизно до 12% – так Тимошенко спустилась на позицію нижче.

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На результати екзит-полу Юлія Тимошенко відреагувала гостро – назвала їх "абсолюнто маніпулятивними" та закликала українців не сприймати усе "як істину в останній інстанції".

Ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так помпезно розповідають про входження Петра Порошенка в другий тур, по наших оцінках і дослідженнях не відповідають дійсності,

– наголосила кандидатка у президенти.

Команда Юлії Тимошенко, за словами їхньої лідерки, провела свої екзит-поли, аби "знати реальну картину". Їхні результати дещо відрізняються.

Так, за даними Тимошенко, Зеленський отримав близько 27% голосів виборців. Із лідерством Зеленського, до слова, у штабі цілком погоджуються. За ними, як стерджує Тимошенко, слідує вона із показником у 20,9% голосів виборців. Натомість чинний Президент України Петро Порошенко у цьому рейтингу отримав лише 17,5% голосів.

Окрім того, команда Юлії Тимошенко проводить власний підрахунок голосів.

"Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів з кожної виборчої дільниці. Починаючи з 24:00 (з 1 квітня) ми будемо їх оголошувати", – пояснила Тимошенко.

Окрім екзит-полів, лідерка "Батьківщини" назвала усю "соціологію", які озвучували останнім часом, "маніпулятивною та замовною".



Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

Програма Юлії Тимошенко має назву "Новий курс". У ній вона обіцяє домогтися організації "справжнього переговорного процесу і відновлення миру" згідно з Будапештським меморандумом. Повертати окуповані території вона збирається "військово-дипломатичним шляхом". Окрім того, Тимошенко планує здійснити "повну модернізацію ЗСУ за стандартами НАТО" і ввести новий контракт для військових.

Щодо реінтеграції Криму і Донбасу, то Тимошенко стверджує, що має план-альтернативу "мінській формулі". Детально план у програмі не описано.









Що обіцяє Юлія Тимошенко