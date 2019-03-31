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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Скільки Юрій Тимошенко міг забрати голосів у Юлії Тимошенко

      3952 Читать новость на русском
      Вибори 2019 - скільки Юрій Тимошенко забрав у Тимошенко голосів - результати
      Сколько голосов могла потерять Тимошенко из-за Юрия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Згідно з результатами екзит-полу, кандидат в президенти України Тимошенко Юрій Володимирович отримав 0,4% голосів виборців. Зазначимо, за Юлію Тимошенко свої голоси віддали 14,2%.

      Юлія Тимошенко та її команда звинувачувала Юрія Тимошенка в тому, що він технічний кандидат і заставу за нього сплатили провладні депутати.

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      За даними Національного екзит-полу на 18:00, Юрій Тимошенко найбільше голосів отримав на Заході – відповідну відмітку біля його прізвища поставили 0,8% українців. У інших регіонах йому дісталося по 0,3% голосів. 

      Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів голосування – за неї свої голоси віддали 14,2% громадян України. Найактивніше за Тимошенко голосували на Заході та у Центрі – по 17,8% та 17,5% відповідно. Найменше голосів віддали жителі східних областей – 7,3%, трохи більше своїх голосів віддали південні області – 9,5%.

      Під час першого туру президентських виборів України-2019 фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова Національний екзит-пол проводили на виході з виборчих дільниць. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях.


      Результати екзит-полу станом на 18.:0 годину

      Враховуючи попередній досвід, похибка опитування екзит-полу може скласти 2,5% для лідерів президентських перегонів і буде в межах 1% для інших кандидатів. Так, в 2014 році результати екзит-полу під час чергових президентських виборів були дуже близькими до офіційних. У топ-5 тоді увійшли: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко та Сергій Тігіпко. Відповідно до результатів екзит-полу Порошенко набрав 55,7% голосів. Пізніше офіційні результати підтвердили рейтинг кандидата – він набрав 54,7% голосів.

      Що таке екзит-пол?Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів – прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.

      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Юлія Тимошенко - новини Юрій Тимошенко
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