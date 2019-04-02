Тимошенко визнала поразку на виборах і не судитиметься за результати

Юлія Тимошенко переконана, що чинний президент Петро Порошенко пройшов до другого туру президентських виборів нечесно. При цьому Тимошенко не планує оскаржувати в суді результати голосування.

У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,23% голосів), далі йдуть Порошенко (15,91%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки 98,83% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів.

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"Вибори (були) Порошенком сфальсифіковані, він не повинен бути в другому турі, він туди прорвався нечесним шляхом", – передбачувано заявила Тимошенко на прес-конференції.

Зараз, я знаю, перед вами стоїть питання, чи підемо ми як команда в суд оскаржувати ці результати. Можу відразу сказати, що ми не підемо в суд,

– додала лідерка "Батьківщини".

Вона пояснила таке рішення тим, що не вірить у те, що можна домогтися справедливості в українських судах.

Дивіться відео про те, як пройшов перший тур виборів президента України:

Коли буде другий тур виборів президента? Офіційні результати першого туру виборів повинні повідомити до 10 квітня, поки що ЦВК ще рахує голоси. Але вже очевидно, що доведеться проводити другий тур виборів, адже жоден кандидат не набрав 50% +1 голос. Другий тур відбудеться 21 квітня (неділя). Проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Не збудьте прихопити із собою паспорт.