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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Хай працює у парламенті, – Порошенко про "трагедію" Тимошенко на виборах

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      Порошенко прокоментував третє місце Тимошенко на президентських виборах
      Порошенко прокоментував третє місце Тимошенко на президентських виборах / Колаж 24 каналу

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко посіла третє місце на президентських виборах з 13.39% голосів і не проходить у другий тур. Чинний глава держави закликав її змиритися з таким результатом та працювати у парламенті.

      Після підрахунку ЦВК майже 99% голосів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,23% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,91%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,39% виборців, за Юрія Бойка – 11,69%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.

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      Президент України Петро Порошенко коментуючи програш Юлії Тимошенко, назвав його "трагедією" для нардепки, передає Цензор.НЕТ.

      Я вважаю, що на сьогодні, я не маю коментувати трагедію Юлії Володимирівни. Я думаю, що вона має з цим змиритися, звикнути... Вона є гарним політичним лідером. У неї є фракція в парламенті, нехай працює,
      – сказав Порошенко.

       

       

      Хто переміг на виборах за результатами екзит-полу? Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).


      Результати екзит-полу президентських виборів

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      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко ВО Батьківщина Верховна Рада
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