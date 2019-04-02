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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Пусть работает в Парламенте, – Порошенко о "трагедии" Тимошенко на выборах

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      Порошенко прокомментировал третье место Тимошенко на президентских выборах
      Порошенко прокомментировал третье место Тимошенко на президентских выборах / Коллаж 24 канала

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла третье место на президентских выборах с 13.39% голосов и не проходит во второй тур. Действующий глава государства призвал ее смириться с таким результатом и работать в Парламенте.

      После подсчета ЦИК почти 99% голосов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,23% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,91%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за Юрия Бойко – 11,69%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.

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      Президент Украины Петр Порошенко комментируя проигрыш Юлии Тимошенко, назвал его "трагедией" для нардепа, передает Цензор.НЕТ.

      Я считаю, что на сегодня, я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она должна с этим смириться, привыкнуть... Она является хорошим политическим лидером. У нее есть фракция в парламенте, пусть работает,
      – сказал Порошенко.

       

       

      Кто победил на выборах по результатам экзит-пола?
      Согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

      В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      Результаты экзит-пола президентских выборов

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей
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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Верховная Рада ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости Результаты выборов президента 2019 Выборы Президента 2019 Новости политики
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