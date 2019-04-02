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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кто кого поддержит во втором туре выборов: мнение политолога

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      Чьи голоса заберут Зеленский и Порошенко?
      Чьи голоса заберут Зеленский и Порошенко? / 24 канал

      Во втором туре сойдутся представитель оппозиции и условно партии власти. Поэтому никто из оппозиционных кандидатов не поддержит публично Порошенко. А Зеленскому нет смысла с кем-то объединиться.

      Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский.

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      По словам Вигиринского, Зеленский на выборах олицетворяет новое лицо не из политики. И публичное объединение с Юлией Тимошенко перечеркнет его кампанию.

      С Тимошенко Зеленский не объединится. Это разные стратегии, идеологии и технологии. К тому же они идут на парламентские выборы и планируют создать коалицию,
      – отмечает Вигиринский.

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      Эксперт подчеркивает: Порошенко, чтобы выиграть, надо в течение трех недель вдвое увеличить свой нынешний результат. И честно достичь такого результата невозможно.

      В первой пятерке, кроме Порошенко, все остальные представляют оппозицию. То есть все остальные – против Порошенко. Как за три недели честно можно преодолеть разрыв в 15% – около трех миллионов голосов? 17-18% голосов у Порошенко – это его потолок,
      – говорит Андрей Вигиринский.

      За это время, по его мнению, Порошенко не улучшит существенно условия жизни украинцев. Можно использовать козырь тарифов – пообещать, что они не будут расти. Анонсировать дополнительные социальные выплаты. Порошенко будет играть на дискредитации Зеленского. Кроме того, явка, похоже, будет ниже. И это на пользу Порошенко. Вероятно, будет действовать так называемая агитационная сетка по подкупу избирателей. Этот электорат придет и проголосует за Порошенко.

      Каковы предварительные результаты выборов?
      После подсчета ЦИК более 70% голосов Владимир Зеленский набирает 30,4% голосов избирателей, Петр Порошенко – 16,11%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,21% избирателей, за Юрия Бойко – 11,53%, за Анатолия Гриценко – 7,06%. Явка составила 62,72% избирателей.

      Согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      президентські вибори 2019

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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