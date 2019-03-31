Выборы президента Украины: какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования

В Украине проходят президентские выборы, однако в некоторых регионах уже зафиксирован ряд нарушений. Так, по состоянию на 10:00, то есть через 2 часа после начала голосования, полиция уже зарегистрировала 25 заявлений и сообщений о нарушениях.

Фальсификации в день выборов фиксируют в разных регионах. Так, по состоянию на 10:00 зарегистрировано 25 нарушений: в Закарпатской области – 4, Кировоградской – 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской – 2, Киевской, Одесской, Черкасской – по 1 и в городе Киеве – 7.

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Какие виды нарушений уже зафиксировали?

Незаконная агитация – 7 случаев.

Подкуп избирателя – 1 в Закарпатской области.

Фотографирование бюллетеней – 2 в Кировоградской области;

Попытка выноса бюллетеня с участка – 1 в Житомирской области.

Кроме того, движение "Честно" сообщает о случаях, когда участки в некоторых регионах открывали заблаговременно.

А вот в Полтаве 262 участок не оборудовали пандусами. Из-за этого люди с инвалидностью не могут без посторонней помощи попасть ни на территорию школы, где расположен участок, ни в само помещение.

Люди с инвалидностью самостоятельно не могут попасть на один из участков в Полтаве

Также наблюдатели фиксируют множество похожих незначительных нарушений в ряде регионов. В частности, на многих участках информационные бюллетени размещены не в алфавитном порядке.

Что нельзя делать во время голосования?

В частности, во время голосования на президентских выборах в 2019 году запрещается отчитываться о своем волеизъявлении.

Чего нельзя делать избирателям в соответствии с тайной голосования:

• Избиратель не имеет права фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках. Так нарушается тайна выборов, что запрещено законом. Иначе будет уголовное или административное наказание.

• Человек, который берет деньги за свой голос, независимо от его жизненных обстоятельств, участвует в преступном процессе – подкупе избирателей.

• Руководители органов государственной власти и местного самоуправления также ограничены в праве осуществлять агитацию за или против какого-либо кандидата, это ограничение касается и правоохранителей.

Что грозит нарушителям?

За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен или исправительные работы.

Отметим, что за 2,5 месяца предвыборной кампании в полицию с заявлениями о нарушениях обращались более 2 тысяч раз. По данным МВД, составлено более полутысячи админпротоколов и открыто почти полторы сотни уголовных производств.



Что "светит" за нарушения на выборах

