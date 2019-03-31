11:59
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Выборы президента Украины: какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования

      442 Читати новину українською
      Выборы Украины 2019 - нарушения и фальсификации 31 марта 2019
      Нарушения на президентских выборах / Фото из открытых источников

      В Украине проходят президентские выборы, однако в некоторых регионах уже зафиксирован ряд нарушений. Так, по состоянию на 10:00, то есть через 2 часа после начала голосования, полиция уже зарегистрировала 25 заявлений и сообщений о нарушениях.

      Фальсификации в день выборов фиксируют в разных регионах. Так, по состоянию на 10:00 зарегистрировано 25 нарушений: в Закарпатской области – 4, Кировоградской – 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской – 2, Киевской, Одесской, Черкасской – по 1 и в городе Киеве – 7.

      Читайте также: Президентские выборы стартовали: на Полесье наблюдателей "Опоры" не пускали на участки

      Какие виды нарушений уже зафиксировали?
      Незаконная агитация – 7 случаев.
      Подкуп избирателя – 1 в Закарпатской области.
      Фотографирование бюллетеней – 2 в Кировоградской области;
      Попытка выноса бюллетеня с участка – 1 в Житомирской области.

      Кроме того, движение "Честно" сообщает о случаях, когда участки в некоторых регионах открывали заблаговременно.

      А вот в Полтаве 262 участок не оборудовали пандусами. Из-за этого люди с инвалидностью не могут без посторонней помощи попасть ни на территорию школы, где расположен участок, ни в само помещение.

      Люди с инвалидностью самостоятельно не могут попасть на один из участков в Полтаве

      Также наблюдатели фиксируют множество похожих незначительных нарушений в ряде регионов. В частности, на многих участках информационные бюллетени размещены не в алфавитном порядке.

       

      Что нельзя делать во время голосования?

      В частности, во время голосования на президентских выборах в 2019 году запрещается отчитываться о своем волеизъявлении.

      Чего нельзя делать избирателям в соответствии с тайной голосования:

      • Избиратель не имеет права фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках. Так нарушается тайна выборов, что запрещено законом. Иначе будет уголовное или административное наказание.

      • Человек, который берет деньги за свой голос, независимо от его жизненных обстоятельств, участвует в преступном процессе – подкупе избирателей.

      • Руководители органов государственной власти и местного самоуправления также ограничены в праве осуществлять агитацию за или против какого-либо кандидата, это ограничение касается и правоохранителей.

      Что грозит нарушителям?

      За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен или исправительные работы.

      Отметим, что за 2,5 месяца предвыборной кампании в полицию с заявлениями о нарушениях обращались более 2 тысяч раз. По данным МВД, составлено более полутысячи админпротоколов и открыто почти полторы сотни уголовных производств.

      фальсифікації порушення вибори президентські вибори-2019 голосування з порушеннями
      Что "светит" за нарушения на выборах
       

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня
      3105
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Нарушения на выборах
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      сегодня , 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      Олександр Бевза 283
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня , 07:04 Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      3102
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сегодня , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 4598
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:17 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      3590
      Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      сегодня , 07:35 Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      1492
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Глава УГКЦ надел часы за 150 евро
       28 марта 2012 , 20:10 4
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Битва "евроблях": Audi A6 против Skoda Octavia
       18 ноября 2018 , 11:48
      Футболисты сборной Украины продекламировали стихотворение на украинском языке – приятное видео
       18 ноября 2018 , 20:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук