На Черниговщине неизвестный попытался поджечь избирательный участок

В городе Борзна, что в Черниговской области, на избирательном участке мужчина бросил зажигательную смесь.

Инцидент произошел в 10:50 на участке по улице Пантелеймона Кулиша, 105. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Участок снова открыли для голосования. Он работает в штатном режиме.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 березня 2019 р.

Какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования – подробнее читайте здесь.