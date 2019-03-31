На Черниговщине неизвестный попытался поджечь избирательный участок
В городе Борзна, что в Черниговской области, на избирательном участке мужчина бросил зажигательную смесь.
Инцидент произошел в 10:50 на участке по улице Пантелеймона Кулиша, 105. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
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Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Участок снова открыли для голосования. Он работает в штатном режиме.
Какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования – подробнее читайте здесь.
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