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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      На Черниговщине неизвестный попытался поджечь избирательный участок

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      Президентские выборы-2019 (иллюстративное фото)
      Президентские выборы-2019 (иллюстративное фото) / 24 канал

      В городе Борзна, что в Черниговской области, на избирательном участке мужчина бросил зажигательную смесь.

      Инцидент произошел в 10:50 на участке по улице Пантелеймона Кулиша, 105. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

      Возгорание ликвидировали, пострадавших нет. Участок снова открыли для голосования. Он работает в штатном режиме.

      Какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования – подробнее читайте здесь.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Нарушения на выборах
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