Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова провели социологическое исследование относительно рейтинга кандидатов в президенты. В тот же день социологическая группа "Рейтинг" тоже обнародовала результаты опроса среди граждан Украины.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.

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Рейтинг кандидатов в президенты Украины 2019

Согласно данным социологических компании – "Социс"; КМИС и Центр Разумкова вполне уверены, что пойдут голосовать 31 марта 50,9% опрошенных, а 30,9% – скорее уверены в этом.

Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают шоумена и актера Владимира Зеленского. Еще 16,4% избирателей проголосовали бы за Петра Порошенко, а 15,7% – за Юлию Тимошенко.

В первую 5-ку также вошел представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,3%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (8,1%).

За лидера "радикалов" Олега Ляшко готовы проголосовать 6,7% граждан.



Рейтинг социологических компании – "Социс"; КМИС и Центр Разумкова

При этом 20,5% украинцев считают, что на президентских выборах в 2019 году победит Петр Порошенко. 19,9% уверены в победе Юлии Тимошенко, и лишь 10,8% опрошенных верят в победу Владимира Зеленского.

Опрос провели с 16 по 29 января 2019 года. Всего опросили 11 тысяч респондентов.

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Социологическая группа "Рейтинг" также опубликовала результаты опроса по президентским выборам в 2019 году.

44% опрошенных приняли бы участие в выборах ближайшее время, 35% – "скорее да", а 10% – "точно нет". Еще 11% затруднились ответить, или "скорее нет".



Данные социологической группы "Рейтинг"

Согласно результатам опроса 14,1% граждан Украины поддерживают Владимира Зеленского. Немного отстает в рейтинге Юлия Тимошенко – 13,1%. Еще 10,8% украинский поддерживают кандидатуру Петра Порошенко.

Рейтинг социологической группы "Рейтинг"

В первую 5-ку также вошли Юрий Бойко (7,5%) и Анатолий Гриценко (6,1%). Олега Ляшко поддерживают 5,2% граждан Украины.

Владимира Зеленского поддерживает наибольшее количество опрошенных из Киева, Юга и Востока страны.

Юлию Тимошенко поддержали респонденты из Центра и Севера Украины, а Петр Порошенко наибольшее количество сторонников имеет на Западной Украине.

По мнению опрошенных следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко (21,1%). Еще 15,5% уверены в победе Петра Порошенко, а 9,3% считают, что президентом будет Владимир Зеленский. При этом не проголосуют за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах 47,9% и 31,1% за Юлию Тимошенко. 23,3% точно не поддержат Юрия Бойко и 21,7% Арсения Яценюка.

Опрос провели с 16 по 24 января 2019 года. Всего опросили 6 тысяч респондентов.