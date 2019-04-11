Букмекерские ставки на дебаты кандидатов в президенты: какие прогнозы

Букмекеры начали делать различные ставки на дебаты перед вторым туром выборов президента Украины. В частности, 11 апреля ставят на то, что один из кандидатов – или Владимир Зеленский, или Петр Порошенко – покинут дебаты еще до их завершения.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые данные на букмекерских сайтах и социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

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Так, в букмекерской компании "Фаворит" с коэффициентом 6.00 ставят на то, что один из участников дебатов уйдет с них до официального завершения.

Предполагают даже, что один из кандидатов во время дебатов потеряет сознание, и делают ставки на это с коэффициентом 15.00.

А еще 10.00 ставят на то, что перед началом дебатов в прямом телеэфире споет лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Многие ставят на то, что в свободный доступ поступят билеты для зрителей дебатов – коэффициент 2,00.



Ставки на дебаты между кандидатами в президенты от "Фаворит"

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Ставки букмекеров на то, кто станет ведущим дебатов:

Наибольшие шансы стать ведущим дебатов у журналиста Павла Казарина. На него ставят с коэффициентом 1,10 на сайте букмекерской компании "Фаворит".

На него ставят с коэффициентом 1,10 на сайте букмекерской компании "Фаворит". Меньше шансов у Юлии Тимошенко – 5.00;

Роман Скрыпин – 7.00;

Сергей Притула – 35.00;

Янина Соколова, Денис Бигус, Александр Дубинский и Дмитрий Гордон – по 50.00;

Савик Шустер – 100;

Виктор Янукович, Виктор Вацко и Анатолий Шарий – по 500.



Кто будет вести дебаты между Порошенко и Зеленским: версия "Фаворит"

Делают ставки и на то, произнесет ли один из кандидатов такие слова или словосочетания: Свинарчук (1.05), Майдан (1.10), Томос (1.12), Путин (1.20), слуга народа (1.50), Янукович (1.50), бизнес в России (1.60), марионетка (1.70), агент Кремля (1.80), клоун ( 2.75), Мальдивы (3.00), руки отрублю (3.00), Липецкая фабрика (4.00), чей Крым? (5.00), порохобот (5.00 Шарий (6.00).

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Ставки на то, какие слова скажут кандидаты на дебатах: сайт "Фаворит"

Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским? Доподлинно до сих пор неизвестно, однако точно перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Также точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском". Порошенко говорит, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля в 14:14 часов, а еще планирует прийти дебатировать на Общественное 19 апреля. Но Зеленский планирует только 19 апреля идти на дебаты, а именно на "Олимпийский". В случае, если кандидаты всё же решат проводить дебаты в разных местах, в команде Зеленского предлагают провести телемост.