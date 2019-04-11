Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози

Букмекери почали робити різні ставки на дебати перед другим туром виборів президента України. Зокрема, 11 квітня ставлять на те, що один з кандидатів – або Володимир Зеленський, або Петро Порошенко – покинуть дебати ще до їхнього завершення.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Так, у букмекерській компанії "Фаворит" з коефіцієнтом 6.00 ставлять на те, що один з учасників дебатів піде з них до офіційного завершення.

Припускають навіть, що один з кандидатів під час дебатів знепритомніє і роблять ставки на це з коефіцієнтом 15.00.

А ще 10.00 ставлять на те, що перед початком дебатів у прямому телеефірі заспіває лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Багато хто ставить на те, що у вільний доступ надійдуть квитки для глядачів дебатів – коефіцієнт 2,00.



Ставки на дебати між кандидатами у президенти від "Фаворит"

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Ставки букмекерів на те, хто стане ведучим дебатів:

Найбільші шанси стати ведучим дебатів у журналіста Павла Казаріна . На нього ставлять з коефіцієнтом 1,10 на сайті букмекерській компанії "Фаворит".

. На нього ставлять з коефіцієнтом 1,10 на сайті букмекерській компанії "Фаворит". Менше шансів у Юлії Тимошенко – 5.00;

Роман Скрипін – 7.00;

Сергій Притула – 35.00;

Яніна Соколова, Денис Бігус, Олександр Дубинський та Дмитро Гордон – по 50.00;

Савік Шустер – 100;

Віктор Янукович, Віктор Вацко та Анатолій Шарій – по 500.



Хто вестиме дебати між Порошенком і Зеленським: версія "Фаворит"

Роблять ставки і на те, чи виголосить один із кандидатів такі слова або словосполучення: Свинарчук (1.05), Майдан (1.10), Томос (1.12), Путін (1.20), слуга народу (1.50), Янукович (1.50), бізнес в Росії (1.60), маріонетка (1.70), агент Кремля (1.80), клоун ( 2.75), Мальдіви (3.00), руки відрубаю (3.00), Липецька фабрика (4.00), чий Крим? (5.00), порохобот (5.00 Шарій (6.00).

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Ставки на те, які слова скажуть кандидати на дебатах: сайт "Фаворит"

Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським? Достеменно досі невідомо, проте точно пере другим туром виборів, який відбудеться 21 квітня. Також точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському". Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 годині, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує лише 19 квітня йти на дебати, а саме на "Олімпійський". У разі, якщо кандидати таки вирішать проводити дебати у різних місцях, у команді Зеленського пропонують провести телеміст.