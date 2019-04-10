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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Коли і куди Порошенко приїде на дебати

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      У Порошенка озвучили умову дебатів на "Олімпійському"
      У Порошенка озвучили умову дебатів на "Олімпійському" / 24 канал

      Кандидат у президенти України Петро Порошенко чекатиме свого опонента 14 квітня о 14:14 на "Олімпійському". Натомість ввечері у п’ятницю, 19 квітня, чинний гарант з’явиться у студії Суспільного.

      Закон передбачає обов’язковість дебатів на Суспільному телебаченні в останню п’ятницю перед виборами, нагадав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, пише "УП".

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Тому Петро Порошенко 19 квітня о 20:00 точно приїде до студії Суспільного.

      І він там точно буде, тому що участі у таких дебатах у другому турі чітко вимагає закон "Про вибори президента України,
      – наголосив Медведєв.

      Окрім того, Порошенко прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня о 14 годині 14 хвилин на НСК "Олімпійський".

      "І ще раз наполегливо повторює своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати – прийти і за тиждень до виборів у прямій трансляції, на очах у всього суспільства розкрити свою невідому позицію з актуальних питань, стратегії розвитку України", – заявив речник виборчого штабу.

      Водночас Медведєв зазначає, що Порошенко "може приїхати і в інший день", навіть 19 квітня, як це пропонував Зеленський.

      Але запрошення Зеленського не має збігатися в часі з тим часом, у який закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на Суспільному телебаченні,
      – додав він.

      Зазначимо, від штабів двох кандидатів надіслали до НСК "Олімпійський" запити щодо проведення дебатів. Від представника Порошенка надійшов запит на проведення дебатів на 14 та 19 квітня. А від представника Зеленського – на 19 квітня, повідомили на "Олімпійському".

      Дебати між Порошенком і Зеленським: що треба знати?Порошенко і Зеленський пройшли до другого туру виборів, що відбудеться 21 квітня. Коли стали відомі результати екзит-полів першого туру, Порошенко викликав Зеленського на дебати і той погодився. А згодом вже Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський".

      Порошенко погодився. Окрім того, чинний гарант дав згоду і на іншу вимогу Зеленського – аналізи. Так, двоє кандидатів здали на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство.

      Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові. Український боксер Володимир Кличко для більшої точності запропонував залучити VADA. На цю пропозицію також наразі погодився лише Петро Порошенко.

      Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

       
       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Суспільне Телебачення НСК Олімпійський
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