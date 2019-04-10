Когда и куда Порошенко приедет на дебаты

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко будет ждать своего оппонента 14 апреля в 14:14 на "Олимпийском". Вместе с тем вечером в пятницу, 19 апреля, действующий гарант появится в студии Общественного.

Закон предусматривает обязательность дебатов на Общественном телевидении в последнюю пятницу перед выборами, напомнил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "УП".

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Поэтому Петр Порошенко 19 апреля в 20:00 точно приедет в студию Общественного.

И он там точно будет, потому что участие в таких дебатах во втором туре четко требует закон "О выборах президента Украины,

– подчеркнул Медведев.

Кроме того, Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский".

"И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение для Зеленского не бояться дебатов, не уходить – прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины", – заявил представитель избирательного штаба .

В то же время Медведев отмечает, что Порошенко "может приехать и в другой день", даже 19 апреля, как это предлагал Зеленский.

Но приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, в которое закон требует от кандидатов быть на дебатах на Общественном телевидении,

– добавил он.

Отметим, от штабов двух кандидатов направили в НСК "Олимпийский" запросы относительно проведения дебатов. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение дебатов на 14 и 19 апреля. А от представителя Зеленского – на 19 апреля, сообщили на "Олимпийском".

Дебаты между Порошенко и Зеленским: что нужно знать?​

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и тот согласился. А потом уже Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский".



Порошенко согласился. Кроме того, действующий гарант дал согласие и на другое требование Зеленского – анализы. Так, двое кандидатов сдали на наркотическую и алкогольную зависимости. Однако, кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство.



Ни у Порошенко, ни у Зеленского не выявили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови. Украинский боксер Владимир Кличко для большей точности предложил привлечь VADA. На это предложение также пока согласился только Петр Порошенко.

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