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      Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Программа Петра Порошенко описывает все, что он уже сделал, и обещает продолжать этот курс. Обещания же Владимира Зеленского повторяют заявления его персонажа Василия Голобородько в сериале "Слуга народа".

      Внешняя политика

      Действующий президент Петр Порошенко обещает вступить в НАТО и ЕС, в частности уже в 2023 году подать заявку в Евросоюз и получить план действий по членству в Альянсе. В то же время Владимир Зеленский вспоминает только о НАТО и стандартах для армии. О евроинтеграции не говорит ничего.

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      Оба кандидата обещают вернуть Крым и Донбасс. Если действующий гарант хочет давить на Россию санкциями и поддержкой международного сообщества, Зеленский хочет потребовать гарантии безопасности в Будапештском формате, но обещает не идти на уступки в переговорах.

      Модернизировать армию хочет Петр Порошенко и особенно собирается обратить внимание на противовоздушную и противоракетную облорону. Зеленский же обещает набирать в армию только по контракту.

      порошенко зеленський програмиОбещания кандидатов по внешней политике и безопасности

      Внутренняя политика

      По внутренней политике кандидаты обещают тоже разное. Петр Порошенко собирается продолжать децентрализацию и наконец запустить Антикоррупционный суд.

      Владимир Зеленский внутренней политике посвятил большую часть своей программы. Он хочет решать все вопросы референдумами и закрепить это законодательно, выборы в парламент предлагает проводить по открытым спискам. Обещает отремонтировать дороги и построить аэропорты в каждом областном центре, а все государственные услуги перевести в онлайн.

      зеленський порошенко програмаОбещания кандидатов по внутренней политике

      Социальная политика

      Действующий гарант обещает повысить пенсии и выплаты многодетным семьям, завершить реформу здравоохранения. Особенно акцентирует на изменениях в сельской медицине. Зеленский взамен обещает накопительную систему пенсий, страховую медицину.

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      Из нововведений, которые предлагает кандидат-шоумен – образовательный ваучер для талантливых учеников в школе и экономический паспорт. Каждый гражданин будет получать на счет средства от продажи государством земли и полезных ископаемых.

      порошенко зеленський програма вибориОбещания кандидатов по социальной политике

      Между тем на сайте Верховной Рады появилась петиция, с помощью которой украинцы хочу обязать проводить публичные дебаты кандидатов в президенты перед каждым туром выборов. Ее поддержали чуть более 200 человек.

      В первом туре выборов президента лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее следуют Порошенко (15,94%) и Тимошенко (13,39%). Об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 2 апреля после обработки почти 100% голосов. Таким образом, Тимошенко не проходит во второй тур выборов и уже признала свое поражение.

      зеленський порошенко вибори
      Результаты национального экзит-пола

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019:

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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