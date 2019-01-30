Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата.

Биография Петра Порошенко

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Родился Петр Порошенко 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области.

Образование

1982-1989 – Киевский университет имени Тараса Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения.

1984-1986 – служба в армии.

1989-1992 – аспирант-ассистент Кафедры международных экономических отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко.

В 2002 защитил в Одесской юридической академии кандидатскую диссертацию на тему "Правовое регулирование управления государственными корпоративными правами в Украине".

Владеет украинским, русским, английским и румынским (молдавским) языками.

Предпринимательская деятельность

В 1990 – 1991 заместитель генерального директора Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика".

1993 – руководитель АО "Биржевой дом "Украина""

В 1990-е годы приобрел несколько кондитерских предприятий, которые впоследствии объединил в группу "Рошен", ставшую крупнейшим производителем кондитерских изделий в Украине. В группу входят фабрики и комбинаты в Украине, Литве и России. Предприятия кондитерской промышленности принесли Порошенко большие прибыли и прозвище "шоколадный король".

1993 – 1998 генеральный директор Украинского промышленно-инвестиционного концерна.

Петр Порошенко был владельцем ликвидированного в 2012 году концерна "Укрпроминвест". Его бизнес также включает в себя верфь "Кузница на Рыбацкой", "Укрпроминвест-Агро", телеканал "5 канал" и ряд других предприятий. Ранее важной составляющей бизнеса Порошенко была также автомобильная корпорация "Богдан", но в 2009 году контрольную долю корпорации приобрел его тогдашний партнер Олег Свинарчук. Порошенко также принадлежат предприятия по производству стекла и крахмала, страховая компания и Международный инвестиционный банк.

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Политика

В 1998 году Порошенко стал членом партии СДПУ(о), ее тогда же возглавил Виктор Медведчук. С 1998 по 2002 – народный депутат Украины ІІІ созыва.

В начале 2000 оставил СДПУ(о) и создал фракцию "Солидарность", позже — одноименную партию. В декабре 2001 года партия "Солидарность" вошла в избирательный блок Ющенко "Наша Украина", а Порошенко стал руководителем избирательного штаба. С июля 2004 — заместитель руководителя штаба коалиции "Сила народа", с момента создания партии "Наша Украина" — в ее руководстве.

8 февраля 2005 назначен на должность секретаря СНБО.

2006-2007 - народный депутат Украины V созыва, Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности.

2007-2012 – Председатель Совета НБУ.

2009-2010 – Министр иностранных дел Украины.

2012 – Министр экономического развития и торговли Украины.

2012 – народный депутат Украины VII созыва, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

1 декабря 2013 года во время столкновений на Банковой Порошенко вместе с сыном вышел на защиту мирных демонстрантов от милиции и провокаторов. В декабре в первый месяц Евромайдана президентский рейтинг Порошенко вырос до 10.3 %.

Принял участие в президентских выборах 2014 года, где получил 54,7 % голосов, победил в первом туре. Порошенко стал самым молодым президентом Украины.

Обещания Петра Алексеевича: что выполнил, а что нет?

С частью обещаний Петр Порошенко таки справился:

Введенння военного положения, если продолжится нарастание конфликта на востоке страны – 26 ноября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". В тот же день законопроект был принят. Соглашение об Ассоциации с ЕС – 21 марта 2014 года в Брюсселе во время внеочередного Саммита между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами, состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Создание Общественного телевидения – в 2017 году был избран на открытом конкурсе первый Председатель правления Общественного вещания. Сейчас общественное вещание насчитывает около 7 тысяч работников, 25 филиалов, 28 радиостанций и 28 телеканалов. Доступна информация о доходах и расходах чиновников и госслужащих – 1 сентября 2016 года Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило сертифицированную систему электронного декларирования доходов чиновников. Закон о полиции в Украине с 7 ноября 2015 года вступил в силу закон "О Национальной полиции". Амнистия на востоке страны всем, у кого нет крови на руках – 20 июня 2014 года президент Порошенко ввел в действие Указ для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который предусматривает амнистию на востоке страны. Томос и мирные добровольные переходы приходов в ПЦУ – 28 января 2019 года президент Порошенко подписал закон, предусматривающий механизмы переходов религиозных организаций в ПЦУ.

С большой частью предвыборных обещаний гарант справиться так и не смог. Что обещал Петр Порошенко:

АТО должна и будет длиться часы – 30 апреля 2018 года на смену АТО пришла Операция Объединенных сил. Название изменилось, однако война продолжается до сих пор. В 2018 году Порошенко все же попросил у украинцев прощения за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе Продажа компании Roshen – Порошенко решил передать корпорацию Roshen в управление слепого траста Rothschild Trust. Теперь украинский лидер убеждает, что бизнес никак не контролирует, однако несколько раз декларировал получение от него дивидендов. Порошенко также отказался продать "5 канал". Низкий курс доллара – Порошенко уверял, что вернет курс доллара, мол, "будет по 10". Зато во время президентства Порошенко национальная валюта продолжила падение – бывало, достигала и 30 гривен за доллар. Дешевый газ и энергозависимость – в 2016 году премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что об энергонезависимости можно будет говорить только через 3-4 года. Порошенко пообещал, что цена на газ будет снижена, однако 19 октября 2018 года Кабинет Министров Украины принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года на 23,5%. Возвращение Крыма – до сих пор судьба оккупированного Крыма остается нерешенной. Перекрытие оффшоров – пока Украина входит в ТОП-15 стран, (с 75 юрисдикций), пораженных недугом бегства капитала в оффшоры и налоговые гавани. Доля внешнеэкономических контрактов, в рамках которых товар проходит через компании, зарегистрированные в налоговых гаванях, превышает 80%. 1000 гривен в день для участников АТО – Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%, то есть на 10 тысяч гривен на линии соприкосновения и 4,5 тысячи гривен в месяц в других районах проведения операции Объединенных сил. В любом случае – это меньше, чем обещанная сумма.

Деньги и имущество кандидата в президенты

В декларации Петра Порошенко по 2017 год указано, что он является собственником 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков.

Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также автомобиль.

Доходы президента за 2017 год составили 16 303 877 гривен, а денежные активы – 812 225 728 гривен.

Выборы президента 2019: каковы главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.