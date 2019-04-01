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      Порошенко: основные положения предвыборной программы

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      Петр Порошенко - программа кандидата в президенты Украины 2019
      Петр Порошенко / 24 канал

      Петр Порошенко подал в ЦИК документы с намерением баллотироваться на второй срок 3 февраля, а 8 февраля на сайте ЦИК опубликовали программу кандидата. 24 канал предлагает Вам вспомнить ее основные положения, ведь Порошенко, вместе с Зеленским, наиболее вероятные претенденты на выход во второй тур выборов президента Украины 2019 года.

      Своим путем – к большой цели

      Порошенко в названии программы определяет стратегическую цель развития Украины – превращение ее в "великую державу свободных и счастливых людей", но – "своим путем".

      Читайте также: Порошенко проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

      В чем же Петр Порошенко видит особенности "своего пути"?

      Прежде всего в продвижении в Евросоюз и НАТО, но перед тем достижения:

      – высоких стандартов жизни людей,
      – верховенства права,
      – безопасности и защиты государства,
      – регионального лидерства в аграрном секторе Европы,
      – вхождения в топ-5 мировых лидеров ИТ-сектора.

      И также стать одним из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом "Модная страна, которую открывает мир".

      Читайте также: Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты

      Прочный фундамент

      Значительную часть своей программы Порошенко посвятил перечню того, что он считает своими достижениями в период вступления в должность президента Украины. А именно:

      – возрождение армии,
      – создание мировой коалиции в поддержку Украины в противостоянии агрессору (России),
      – подписание соглашения с ЕС и безвиз,
      – стабильность гривни,
      – реформа децентрализации,
      – создание антикоррупционных органов,
      – поддержка и защита украинского языка,
      – Томос об автокефалии и создание Православной церкви Украины.

      При этом всем в программе провозглашается основной задачей "преодоление бедности" украинцев.

      Читайте также: Белый дом по-украински: какой недвижимостью владеет Петр Порошенко

      От борьбы за выживание – к устойчивому развитию

      "Стратегия перехода от глубокого кризиса и борьбы за выживание к устойчивому развитию базируется на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции", – говорится в программе кандидата. При этом Порошенко вспоминает 5 стратегических секторов экономики, к которым можно привлечь миллиарды долларов инвестиций:

      – аграрный: переработанной продукции следует экспортировать значительно больше, чем сырья;
      – ІТ-сектор: превратить его в креативную индустрию с развитием высоких технологий;
      – оборонно-промышленный комплекс;
      – авиастроение и космическая отрасль;
      – судостроение.

      А развитие инфраструктуры в целом и всех отраслей должно автоматически способствовать туристической отрасли, которая является мощной поддержкой для местных экономик.

      Предвыборная программа Петра Порошенко: документ

      Что известно о Петре Порошенко (кратко)?​
      Пятый президент Украины (с 7 июня 2014 года), владелец корпорации "Roshen" и телевизионного канала "5 канал", народный депутат III, IV, V и VII созывов, экс-министр иностранных дел, экс-министр экономического развития и торговли .

      Бывший член Объединенной Социально-демократической партии Украины, возглавляемой Виктором Медведчуком, "Партии Регионов" и партии "Наша Украина" Виктора Ющенко.

      На президентских выборах 2014 года с предвыборной кампанией "Жить по-новому" получил 54,7% голосов, одержав победу в первом туре. 7 июня 2014 года Порошенко принял присягу и взял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего Украины.

      Что обещает Петр Порошенко: Инфографика

      Порошенко

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Публикации
      Источник: 24 канал
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