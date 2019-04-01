Порошенко: основные положения предвыборной программы

Петр Порошенко подал в ЦИК документы с намерением баллотироваться на второй срок 3 февраля, а 8 февраля на сайте ЦИК опубликовали программу кандидата. 24 канал предлагает Вам вспомнить ее основные положения, ведь Порошенко, вместе с Зеленским, наиболее вероятные претенденты на выход во второй тур выборов президента Украины 2019 года.

Своим путем – к большой цели

Порошенко в названии программы определяет стратегическую цель развития Украины – превращение ее в "великую державу свободных и счастливых людей", но – "своим путем".

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В чем же Петр Порошенко видит особенности "своего пути"?

Прежде всего в продвижении в Евросоюз и НАТО, но перед тем достижения:

– высоких стандартов жизни людей,

– верховенства права,

– безопасности и защиты государства,

– регионального лидерства в аграрном секторе Европы,

– вхождения в топ-5 мировых лидеров ИТ-сектора.

И также стать одним из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом "Модная страна, которую открывает мир".

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Прочный фундамент

Значительную часть своей программы Порошенко посвятил перечню того, что он считает своими достижениями в период вступления в должность президента Украины. А именно:

– возрождение армии,

– создание мировой коалиции в поддержку Украины в противостоянии агрессору (России),

– подписание соглашения с ЕС и безвиз,

– стабильность гривни,

– реформа децентрализации,

– создание антикоррупционных органов,

– поддержка и защита украинского языка,

– Томос об автокефалии и создание Православной церкви Украины.

При этом всем в программе провозглашается основной задачей "преодоление бедности" украинцев.

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От борьбы за выживание – к устойчивому развитию

"Стратегия перехода от глубокого кризиса и борьбы за выживание к устойчивому развитию базируется на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции", – говорится в программе кандидата. При этом Порошенко вспоминает 5 стратегических секторов экономики, к которым можно привлечь миллиарды долларов инвестиций:

– аграрный: переработанной продукции следует экспортировать значительно больше, чем сырья;

– ІТ-сектор: превратить его в креативную индустрию с развитием высоких технологий;

– оборонно-промышленный комплекс;

– авиастроение и космическая отрасль;

– судостроение.

А развитие инфраструктуры в целом и всех отраслей должно автоматически способствовать туристической отрасли, которая является мощной поддержкой для местных экономик.

Предвыборная программа Петра Порошенко: документ

Что известно о Петре Порошенко (кратко)?​

Пятый президент Украины (с 7 июня 2014 года), владелец корпорации "Roshen" и телевизионного канала "5 канал", народный депутат III, IV, V и VII созывов, экс-министр иностранных дел, экс-министр экономического развития и торговли .



Бывший член Объединенной Социально-демократической партии Украины, возглавляемой Виктором Медведчуком, "Партии Регионов" и партии "Наша Украина" Виктора Ющенко.



На президентских выборах 2014 года с предвыборной кампанией "Жить по-новому" получил 54,7% голосов, одержав победу в первом туре. 7 июня 2014 года Порошенко принял присягу и взял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего Украины.

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