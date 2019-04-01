Порошенко проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По предварительным результатам голосования, почти треть украинцев (30,46%) поддержали артиста Владимира Зеленского. Во втором туре, вероятнее всего, его конкурентом станет действующий президент Украины Петр Порошенко (16.16%).

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Украинцы уже частично разделились в поддержке кандидатов – кто-то считает, что Порошенко должен остаться президентом еще на 5 лет и продолжать жесткую политику против России и евроинтеграционные направления страны. Другая часть избирателей убеждены, что новым главой государства должен стать Зеленский. Его в основном поддержала молодежь.

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Кого поддержат украинцы во втором туре?Большинство избирателей, которые в первом туре 31 марта отдали свой голос за кандидата, что вылетает из избирательной гонки, во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а не Петра Порошенко. В частности, по данным соцопросов центра Разумкова, артист получит голоса большинства избирателей Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и других.

Кто поддерживает Петра Порошенко?

Меджлис крымскотатарского народа

Действующего президента Петра Порошенко на выборах поддержал Меджлис крымскотатарского народа. Лидер крымских татар Рефат Чубаров отметил, что члены Меджлиса хотят выразить поддержку действующему президенту и призвали украинцев поддержать его кандидатуру на выборах для избрания президентом на новый срок.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос

Сергей Кривонос баллотировался в президенты Украины, однако 6 марта решил снять свою кандидатуру в пользу Порошенко. Он пояснил, что принял такое решение после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны". Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке Петра Порошенко на выборах президента, накануне первого тура. По его словам, "на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко – наиболее подготовленный кандидат".

Юрий Шухевич

Народный депутат, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий Шухевич заявил о поддержке кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах.

"Мы живем в очень сложное время – во время войны с Россией. И в этот момент менять Главнокомандующего – это просто недопустимо. Это может нас привести к катастрофе. Мы должны сплотиться, потому что только в национальном единстве залог нашего преимущества. В это сложное время призываю вас оставить всякие эмоции, оставить распри и объединиться всем во имя грядущей победы", – сказал Шухевич.

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Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов поддерживает действующего главу государства Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, "только один человек поделился властью и полномочиями с людьми и его фамилия – Порошенко".

"У каждого из нас есть два пути: первый – путь разрушения, второй – созидания. Когда я стал мэром большого города Днепр, я стал перед выбором. Либо творить добро и идти вперед, либо увязнуть в желчи прежних обид и дальше выяснять отношения. Я сделал выбор", – заявил он.

Ирина Геращенко

Первый Вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала украинцев поддержать Порошенко на выборах. Она подчеркнула, что для того, чтобы быть главой государства, нужно иметь хребет, ум и сердце. При президентстве Петра Порошенко была восстановлена украинская армия и именно благодаря этому была освобождена захваченная агрессором большая часть Донбасса, включая Мариуполь, Авдеевку, Славянск, Краматорск.

Я хочу обратиться ко всем украинцам. Дорогие, пожалуйста, поддержите того, кто сможет сказать Путину: "Нет!", а не "хи-хи"! Я и члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать "Нет!". Но мы очень ожидаем, что он (Путин) услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы стремимся к миру, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего! И она может быть только в единстве,

– заявила она.

Также, Порошенко поддержал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, премьер-министр Владимир Гройсман.

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Известные культурные деятели

Кроме политиков, действующего президента поддержали ряд известных украинцев. В частности, лидер группы "Плач Еремии" Тарас Чубай, Иван Леньо ("Kozak System"), Сергей Фоменко ("Мандри"), украинский певец и композитор, автор песни "Украина" Тарас Петриненко, певица Анжелика Рудницкая и вокалист группы "Сонячна машина" Андрей Войтюк, актриса Ирма Витовская, автор ряда сатирических пьес Лесь Подеревянский.