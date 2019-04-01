Порошенко проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. За попередніми результатами голосування, майже третина українців (30,46%) підтримали артиста Володимира Зеленського. У другому турі, найімовірніше, його конкурентом стане чинний президент України Петро Порошенко (16.16%).

Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Українці вже частково розділилися у підтримці кандидатів – хтось вважає, що Порошенко має залишитися президентом ще на 5 років і продовжувати жорстку політику проти Росії та євроінтеграційні напрямки країни. Інша частина виборців переконані, що новим главою держави має стати Зеленський. Його в основному підтримала молодь.

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Кого підтримають українці у другому турі? Більшість виборців, які у першому турі 31 березня віддали свій голос за кандидата, що вилітає з виборчої гонки, у другому турі віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а не Петра Порошенка. Зокрема, за даними соцопитувань центру Разумкова, артист отримає голоси від більшості виборців Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, Олега Ляшка та інших.

Хто підтримує Петра Порошенка?

Меджліс кримськотатарського народу

Чинного президента Петра Порошенка на виборах підтримав Меджліс кримськотатарського народу. Лідер кримських татар Рефат Чубаров зауважив, що члени Меджлісу висловили підтримку діючому президенту і закликали українців підтримати його кандидатуру на виборах для обрання президентом на новий термін.

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

Сергій Кривонос балотувався у президенти України, проте 6 березня вирішив зняти свою кандидатуру на користь Порошенка. Він пояснив, що прийняв таке рішення після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни". Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

Олександр Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента, напередодні першого туру. За його словами, "на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко – найбільш підготовлений кандидат".

Юрій Шухевич

Народний депутат, син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій Шухевич заявив про підтримку кандидатури Петра Порошенка на президентських виборах.

"Ми живемо в дуже складний час – в час війни з Росією. І в цей момент змінювати Головнокомандувача – це просто недопустимо. Це може нас привести до катастрофи. Ми повинні згуртуватися, бо тільки в національній єдності запорука нашої переваги. У цей складний час закликаю вас полишити всякі емоції, полишити розбрат і об’єднатися всім в ім’я майбутньої перемоги", – сказав Шухевич.

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Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов підтримує чинного главу держави Петра Порошенка на президентських виборах. За його словами, "тільки один чоловік поділився владою і повноваженнями з людьми і його прізвище – Порошенко".

"У кожного з нас є два шляхи: перший – шлях руйнування, другий – творення. Коли я став мером великого міста Дніпро, я став перед вибором. Або творити добро і йти вперед, або загрузнути в жовчі колишніх образ і далі з'ясовувати стосунки. Я зробив вибір", – заявив він.

Ірина Геращенко

Перший Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала українців підтримати Порошенка на виборах. Вона підкреслила, що для того, щоб бути главою держави, потрібно мати хребет, розум і серце. За президентства Петра Порошенка була відновлена українська армія і саме завдяки цьому була звільнена захоплена агресором велика частина Донбасу, зокрема Маріуполь, Авдіївка, Слов’янськ, Краматорськ.

Я хочу звернутися до всіх українців. Дорогі, будь ласка, підтримайте того, хто зможе сказати Путіну: "Ні!", а не "хі-хі"! Я і члени команди бачили як Петро Олексійович вміє сказати "Ні!". Але ми дуже очікуємо, що він (Путін) почує вимогу українського народу віддати Крим і Донбас. Тому що ми прагнемо миру, але не шляхом капітуляції, а перемоги. Перемога понад усе! І вона може бути тільки в єдності,

– заявила вона.

Також, Порошенка підтримав спікер Верховної Ради Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Відомі культурні діячі

Окрім політиків, чинного президента підтримали низка відомих українців. Зокрема, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай, Іван Леньо ("Kozak System"), Сергій Фоменко ("Мандри"), український співак та композитор, автор пісні "Україна" Тарас Петриненко, співачка Анжеліка Рудницька та вокаліст гурту "Сонячна машина" Андрій Войтюк, акторка Ірма Вітовська, автор низки сатиричних п'єс Лесь Подерев’янський.