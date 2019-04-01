Суспільне після оголошення остаточних офіційних результатів першого туру виборів президента буде проводити переговори зі штабами двох кандидатів, які виходять у другий тур. Наразі лідерами виборчої гонки є Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Після їхньої згоди буде призначена дата передвиборчих дебатів. Проте, вони відбудуться не пізніше, ніж 19 квітня.

Про це розповів керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія у коментарі журналістам 24 каналу.

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Наразі Суспільне вже готується проводити дебати. За статтею 62 Закону "Про вибори президента України" вони мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, дебати мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин.

Немає жорсткого регулювання самого формату дебатів. Є позначка часу, коли це має статися – остання п'ятниця перед днем повторного голосування у проміжок між 19 і 22 годиною. Якщо один з кандидатів не приходить, то ми маємо віддати виділений час іншому для проведення передвиборної агітації,

– розповів Аласанія.

Тому, як тільки ЦВК оголосить, що до другого туру проходить Порошенко і Зеленський, Суспільне одразу почне перемовини з їх штабами. Проте, коли вони дадуть остаточну згоду – спрогнозувати важко. Це може статися навіть за кілька хвилин до початку ефіру. До цього кандидати не підтверджують, але і не заперечують свою присутність на них.

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НТСУ вже пропонувало взяти участь у дебатах обидвом кандидатам ще до проведення першого туру. Так, у команді Зеленського заявляли, що про це можна говорити лише після результатів виборів, що відбулися 31 березня.

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Водночас, після оголошення даних екзит-полу першого туру виборів, чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній погодився. Гарант переконаний, що обговорення між ними є обов'язковим.

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На думку Зураба Аласанії, така згода Зеленського була "дана зопалу одразу після результатів екзит-полів, але все ж таки це було у прямому ефірі". Спрогнозувати перебіг дебатів важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте дуже обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком, тому йому потрібно ставити обмеження в часі.

Думаю, багато людей дуже чекають на ці дебати. Я не можу розрізнити, наскільки вони мають бажання просто отримати задоволення від самого дійства, чи хочуть почути програми кандидатів та план дій. У цьому випадку дебати навіть можуть вплинути на рейтинги Порошенка і Зеленського,

– додав керівник НТСУ.

Суспільне має намір домовлятися зі штабами кандидатів про формат дебатів, на яких будуть присутні експерти та журналісти. Проте, представники політиків можуть вимагати формальне проведення модерованих дебатів.

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Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

"Мається на увазі три тури, які відповідають тому, чим президент керує в країні – по законодавчих ініціативах, по міжнародній політиці і по міжнародній безпеці. От три таких типи дебатів. Проте, я не думаю, що вони на це погодяться. Було б добре, аби кандидати на один погодилися", – зауважив Аласанія.

Додамо, в Україні не передбачено покарання за відмову кандидата взяти участь у дебатах. Проте, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має зробити їх обов'язковими. У ньому можна виділити два основні пункти:

Закріпити обов'язок кандидатів на пост президента, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, взяти участь у теледебатах; У разі неучасті в теледебатах до відповідного кандидата застосовувати жорстку санкцію у вигляді скасування рішення ЦВК про реєстрацію кандидата на пост президента.

За словами експерта з питань управління репутацією Бориса Тизенгаузена, Зеленський зводитиме дебати до жартів про промахи Петра Порошенка, тому що сам він промахів ще не робив. Бізнес в РФ, зв'язки з олігархами чи будь-який інший компромат проти нього не працюватиме. Адже напередодні другого туру всі розумітимуть, що його ініціатором є опонент.

Дивіться повне інтерв'ю з Борисом Тизенгаузеном:

За кого проголосували українці на виборах? За попередніми результатами голосування, майже третина українців (30,38%) підтримали артиста Володимира Зеленського. У другому турі, який відбудеться 21 квітня, його конкурентом стане чинний президент України Петро Порошенко (16.11%). За Юлію Тимошенко проголосували 13,26% виборців, за Юрія Бойка – 11,55%, за Анатолія Гриценка – 7,02%. Явка склала 62,72% виборців.





Якою була явка українців на виборах