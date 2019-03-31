Порошенко викликав Зеленського на дебати, той погодився

Президент України Петро Порошенко викликав кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати. З такою пропозицією глава держави виступив після оголошення результатів екзит-полів.

На виборах президента лідирує Зеленський (30,6% голосів), далі йде Порошенко (17,8%), свідчать остаточні результати Національного екзит-полу.

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Ключовим елементом виборів у другому турі повинні бути дебати. І якщо хтось ухилятиметься, то це означає, що йому нічого сказати, –

сказав Порошенко.

Зеленський заявив, що готовий піти на дебати з Порошенком.

"Запитала Зеленського, чи готовий він до дебатів з Порошенком. "Я готовий", – відповів Зеленський", – повідомила журналістка Крістіна Бердинських.

Спросила Зеленского готов ли он к дебатам с Порошенко. "Я готов", - ответил Зеленский — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 31 марта 2019 г.

Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.