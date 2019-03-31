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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, тот согласился

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      Порошенко с Зеленским планируют провести дебаты перед вторым туром выборов
      Порошенко с Зеленским планируют провести дебаты перед вторым туром выборов / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. С таким предложением глава государства выступил после объявления результатов экзит-полов.

       

      На выборах президента лидирует Зеленский (30,6% голосов), далее следует Порошенко (17,8%), свидетельствуют окончательные результаты Национального экзит-пола.

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      Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это означает, что ему нечего сказать,
      – сказал Порошенко.

      Зеленский заявил, что готов пойти на дебаты с Порошенко.

      "Спросила Зеленского, готов ли он к дебатам с Порошенко. "Я готов", – ответил Зеленский", – сообщила журналистка Кристина Бердинских.

      Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.

       

      blog_ava
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Петр Порошенко День виборов
      Источник: 24 канал
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