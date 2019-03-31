Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, тот согласился

Президент Украины Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты. С таким предложением глава государства выступил после объявления результатов экзит-полов.

На выборах президента лидирует Зеленский (30,6% голосов), далее следует Порошенко (17,8%), свидетельствуют окончательные результаты Национального экзит-пола.

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Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это означает, что ему нечего сказать,

– сказал Порошенко.

Зеленский заявил, что готов пойти на дебаты с Порошенко.

"Спросила Зеленского, готов ли он к дебатам с Порошенко. "Я готов", – ответил Зеленский", – сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Спросила Зеленского готов ли он к дебатам с Порошенко. "Я готов", - ответил Зеленский — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 31 марта 2019 г.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.