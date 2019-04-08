Зеленський оприлюднив свою дату дебатів з Порошенком на "Олімпійському"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський переконує, що його дебати з чинним українським президентом Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" у Києві відбудуться 19 квітня.

Як наголосив кандидат у президенти у відеозверненні, на цих дебатах він зможе поставити гаранту будь-яке питання.

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Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинарчуки (справжнє прізвище Гладоковських, що є фігурантами справи про розкрадання в "Укроборонпромі" – 24 канал") – не за гратами,

– заявив Зеленський.

Крім того, новоспечений політик запропонував своїм прихильникам долучитися до цих дебатів.

"Я думаю, що у народу України за 5 років назбиралося дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть у коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку", – резюмував він.

Напередодні Порошенко наголошував, що на "Олімпійському" чекатиме на Зеленського 14 квітня. Також він закликав глядачів відвідати захід, а всі телеканали – його висвітлити.

"Саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном", – зауважив президент.

Водночас є цікавим і той факт, що на 19 квітня з 19 по 21 квітня на "Олімпійському" заплановано Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ".

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським? Після голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Прошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



Поки не було офіційних заяв, що дебати між Зеленським і Порошенком все ж пройдуть на "Олімпійському". Наразі відомо лише, що між Суспільним і штабами кандидатів тривають перемовини щодо цього. Так, керівник мовника Зураб Аласанія вже провів зустріч із представниками Порошенка, а 8 квітня він має зустрітися з командою Зеленського. У команді ж останнього кажуть, що "Суспільне є готовим провести дебати де завгодно, навіть на Марсі".



Наразі невідомо, скільки коштуватиме провести дебати на головному стадіоні України. Голова Суспільного Зураб Аласанія попередньо оцінив їх у 1 мільйон доларів. Як приклад він навів концерт "Океану Ельзи" тут, який обійшовся у 500 тисяч доларів. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних. Раніше у штабі Порошенка підкреслювали, що вони мають намір сплатити половину вартості за дебати на "Олімпійському".



Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед голосуванням. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.



Існує три формати, у яких можуть пройти дебати – за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у них обидвом кандидатам нічого не загрожує.