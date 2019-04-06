Штаб Зеленського про переговори щодо дебатів: Аласанія погодився провести їх хоч на Марсі

У штабі Володимира Зеленського розповіли про хід перемовин із представниками Суспільного щодо проведення теледебатів між кандидатами у президенти.

Так, глава Суспільного Зураб Аласанія вже вступив у діалог зі штабом Володимира Зеленського, а 8 квітня має відбутися навіть їх спільна зустріч, на якій обговорять майбутні дебати. Про це політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков сказав в ефірі "Радіо НВ".

Читайте також: М’ясорубка гарантована, – на Суспільному пообіцяли провести жорсткі дебати

Я не є учасником переговорної групи, але, наскільки мені відомо, переговорний процес почнеться на початку наступного тижня. Аласанія, треба віддати належне, зайняв абсолютно конструктивну позицію. Вони сказали, що готові провести дебати де завгодно, навіть на Марсі. Будемо сподіватися, що це все-таки буде не Марс, а "Олімпійський",

– пожартував Разумков.

Зазначимо, своєю чергою, у Суспільному зазначили: витрати на теледебати між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в один мільйон доларів. Також представники мовника пообіцяли провести жорсткі дебати.

Історія з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.