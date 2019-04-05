М’ясорубка гарантована, – на Суспільному пообіцяли провести жорсткі дебати

На Суспільному обіцяють влаштувати жорсткі дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Так, попередньо їх мають вести журналісти Мирослава Барчук і Павло Казарін.

24 канал повідомляв, що голова правління Суспільного Зураб Аласанія зазначив: витрати на теледебати між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в один мільйон доларів.

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Жорсткі питання до кандидатів у президенти на дебатах – теж гарантовані. Про це розповів член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Юрій Макаров в ефірі "Громадського".

Так, на запитання, чи проведуть ці дебати у незалежному форматі та чи отримають кандидати жорсткі питання від присутніх і журналістів, Макаров відповів ствердно.

Жодного сумніву немає, я вам гарантую... таку м'ясорубку, яку влаштовує журналіст, який не скутий жодними зобов'язаннями. Мирослава Барчук і Павло Казарін... У них немає жодних зобов'язань, крім певних цінностей, зобов'язань перед собою, перед честю. Тобто м'ясорубка в найкращому сенсі гарантована,

– наголосив він.

Окрім того, відомо, що глава Суспільного Зураб Аласанія вже провів зустріч із представниками штабу кандидата у президента Петра Порошенка. А от зустріч зі штабом Володимира Зеленського – ще попереду.

Вона запланована на 8 квітня. Макаров наголосив, що якщо йдеться про дебати, які мають відбутись за законом, вони мають відбутись на Суспільному. Але наразі місце проведення дебатів ще не вирішене.