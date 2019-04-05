21:11
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Дебати Зеленського з Порошенком: Суспільне назвало орієнтовну вартість

      647 Читать новость на русском
      Зураб Аласанія
      Зураб Аласанія / 24 канал

      Голова правління Суспільного Зураб Аласанія назвав орієнтовну вартість проведення теледебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка на стадіоні "Олімпійський".

      Так, проведення дебатів там може обійтися у мільйон доларів США. Для порівняння: організація концерту Святослава Вакарчука на стадіоні обійшлася у 500 тисяч доларів. Про це Аласанія розповів виданню LIGA.net.

      Читайте також: Виклик Тимошенко на дебати Зеленського з Порошенком: Суспільне поставило крапку

      За попередніми даними, на проведення дебатів доведеться витратити близько 1 мільйона доларів,
      – сказав Аласанія.

      Чималу суму глава "Суспільного" пояснив додатковими витратами на охорону заходу.

      Остаточну вартість Аласанія має намір невдовзі озвучити представникам штабів Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

      Зазначимо, що раніше на Суспільному запевнили, що мають технічну можливість провести трансляцію з НСК "Олімпійський" під час дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

      blog_ava
      Кров на сувеніри для прихильників: штаб Порошенка не визнав аналізи Зеленського
      сьогодні
      4471
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Зураб Аласанія НСК Олімпійський Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      сьогодні , 20:00 Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      2542
      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      сьогодні , 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      Олександр Бевза 167
      Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      сьогодні , 19:30 Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      Сергій Фурса 809
      Політичний стиль: як одяг кандидатів вплинув на результати голосування
      сьогодні , 18:32 Політичний стиль: як одяг кандидатів вплинув на результати голосування
      Ірина Поліщук 588
      Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      сьогодні , 17:00 Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      Олексій Чибісов 800
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук