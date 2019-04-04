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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Виклик Тимошенко на дебати Зеленського з Порошенком: Суспільне поставило крапку

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      На заклик Зеленського до Тимошенко бути модератором дебатів із Порошенком відреагували у Суспільному
      На заклик Зеленського до Тимошенко бути модератором дебатів із Порошенком відреагували у Суспільному / 24 канал

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути модератором його дебатів із кандидатом Петром Порошенком. Проте в "Суспільному" заявили, що дебати між кандидатами в президенти проводитимуться згідно з законом – з модератором Суспільного мовника у студії "UA: Суспільне".

      Зеленський 4 квітня запропонував Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з Порошенком і дав лідерці "Батьківщини" добу на роздуми. У Тимошенко сказали, що думають. А в Порошенка гадають, що таким чином Зеленський хоче уникнути дебатів.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Панове кандидати. Дебати – за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка,
      – заявив голова правління НСТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласанія.

      Згідно з законом, ведучим дебатів між кандидатами у президенти мав би стати журналіст "Суспільного" Павло Казарін, якщо б вони відбулися саме на державному телеканалі.

      Проте в коментарі 24 каналу Казарін сказав, що наразі не зрозуміло, чи дебати на НСК "Олімпійський" будуть тими самими обов’язковими дебатами, які фінансує держава і проводить Суспільне, чи це будуть додаткові дебати до обов’язкових.

      В такому разі (якщо ці дебати будуть додатковими до обов’язкових) самі штаби, які фінансують цей захід, визначатимуть підрядника, який його організовуватиме і самі ж визначатимуть модератора,
      – зауважив журналіст.

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      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть? Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновнико клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини ЗМІ Зураб Аласанія
      Джерело: 24 канал
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