Виклик Тимошенко на дебати Зеленського з Порошенком: Суспільне поставило крапку

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути модератором його дебатів із кандидатом Петром Порошенком. Проте в "Суспільному" заявили, що дебати між кандидатами в президенти проводитимуться згідно з законом – з модератором Суспільного мовника у студії "UA: Суспільне".

Зеленський 4 квітня запропонував Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з Порошенком і дав лідерці "Батьківщини" добу на роздуми. У Тимошенко сказали, що думають. А в Порошенка гадають, що таким чином Зеленський хоче уникнути дебатів.

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Панове кандидати. Дебати – за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка,

– заявив голова правління НСТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласанія.

Згідно з законом, ведучим дебатів між кандидатами у президенти мав би стати журналіст "Суспільного" Павло Казарін, якщо б вони відбулися саме на державному телеканалі.

Проте в коментарі 24 каналу Казарін сказав, що наразі не зрозуміло, чи дебати на НСК "Олімпійський" будуть тими самими обов’язковими дебатами, які фінансує держава і проводить Суспільне, чи це будуть додаткові дебати до обов’язкових.

В такому разі (якщо ці дебати будуть додатковими до обов’язкових) самі штаби, які фінансують цей захід, визначатимуть підрядника, який його організовуватиме і самі ж визначатимуть модератора,

– зауважив журналіст.

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Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть? Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновнико клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.