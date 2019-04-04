Зеленський звернувся з пропозицією до Тимошенко щодо дебатів з Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.

Зеленський запропонував призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів для уникнення підкупів, провокацій та адміністративного тиску.

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Юліє Тимошенко, Ви посіли третє місце в першому турі і не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете Ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах? Чекаємо на відповідь протягом 24 годин,

– сказав Зеленський у відеозверненні.

Він також прокоментував те, що Порошенко прийняв його виклик на дебати.

"Пане президенте, Ваші безглузді вибачення я приймаю, я людина проста. Що стосується третини громадян України – нехай вирішують самі. Ці дебати – це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну", – заявив Зеленський.

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