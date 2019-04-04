"Краще вже цирк": кумедна реакція соцмереж на дебати між Порошенком та Зеленським
Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський жваво обговорюють можливість проведення дебатів перед другим туром виборів.
Одразу після оголошення результатів екзит-полу чинний президент закликав шоумена зустрітися на дебатах. Той, у свою чергу, згодом заявив, що зустріч має відбутися на НСК "Олімпійський".
Що відомо про дебати між Порошенком та Зеленським – читайте у матеріалі 24 каналу
Глава держави погодився, однак зазначив, що дебати – не шоу, а бути президентом – не гра, а відповідальність за країну. У штабі Зеленського не забарилися з відповіддю й зазначили, що чекають від Порошенка вибачень та виконання всіх вимог.
Тож досі не зрозуміло, чи дебати між кандидатами таки відбудуться. А тим часом у мережі точиться чимало жартів навколо місця, куди Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка – НСК "Олімпійський".
Зокрема у ProZorro вже "запропонували" провести тендер на проведення дебатів між політиками й "закликали" взяти участь у ньому як українські, так й іноземні стадіони.
Деякі користувачі жартують про те, що стадіони в Україні можуть збирати лише Святослав Вакарчук та Олег Винник.
Не забули й про Святослава Вакарчука
Жартують також й про екс-президентів на дебатах
Крім цього, українці пропонують й альтернативні варіанти для зустрічі кандидатів, серед них – театр на Подолі або цирк.
Користувачі Facebook жартують й про дебати між Порошенком та Зеленським у реп-стилі.
Крім цього, порівнюють відеозвернення політиків та висловлюють свої припущення щодо того, як відбуватимуться дебати між ними.
У мережі жартують про майбутні дебати
У соцмереж також висловлюють сумнів щодо того, чи взагалі збирається шоумен спілкуватися з Петром Порошенком.
Так у Facebook реагують на заяви Зеленського
Дебати порівняли з іншими масштабними подіями у світі
Як у мережі реагують на майбутні дебати між кандидатами