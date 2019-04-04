"Краще вже цирк": кумедна реакція соцмереж на дебати між Порошенком та Зеленським

Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський жваво обговорюють можливість проведення дебатів перед другим туром виборів.

Одразу після оголошення результатів екзит-полу чинний президент закликав шоумена зустрітися на дебатах. Той, у свою чергу, згодом заявив, що зустріч має відбутися на НСК "Олімпійський".

Що відомо про дебати між Порошенком та Зеленським – читайте у матеріалі 24 каналу

Глава держави погодився, однак зазначив, що дебати – не шоу, а бути президентом – не гра, а відповідальність за країну. У штабі Зеленського не забарилися з відповіддю й зазначили, що чекають від Порошенка вибачень та виконання всіх вимог.

Тож досі не зрозуміло, чи дебати між кандидатами таки відбудуться. А тим часом у мережі точиться чимало жартів навколо місця, куди Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка – НСК "Олімпійський".

Зокрема у ProZorro вже "запропонували" провести тендер на проведення дебатів між політиками й "закликали" взяти участь у ньому як українські, так й іноземні стадіони.

У ProZorro готові до тендеру на проведення дебатів! Нагадаємо, участь у закупівлі можуть взяти як українські, так й... Опубліковано ProZorro Четвер, 4 квітня 2019 р.



Реакція соцмереж на місце проведення дебатів Реакція соцмереж на місце проведення дебатів

Деякі користувачі жартують про те, що стадіони в Україні можуть збирати лише Святослав Вакарчук та Олег Винник.



У мережі жартують й на тему концертів зірок на "Олімпійському"



Не забули й про Святослава Вакарчука





Жартують також й про екс-президентів на дебатах

Крім цього, українці пропонують й альтернативні варіанти для зустрічі кандидатів, серед них – театр на Подолі або цирк.

Користувачі Facebook жартують й про дебати між Порошенком та Зеленським у реп-стилі.

-шо таке дебати?

-це як вєрсус — Vikuha (@Vikuha____) 4 квітня 2019 р.

Крім цього, порівнюють відеозвернення політиків та висловлюють свої припущення щодо того, як відбуватимуться дебати між ними.



Українці порівнюють звернення кандидатів Українці порівнюють звернення кандидатів



У мережі жартують про майбутні дебати

У соцмереж також висловлюють сумнів щодо того, чи взагалі збирається шоумен спілкуватися з Петром Порошенком.



Так у Facebook реагують на заяви Зеленського

Треба продавати білети і воно окупиться. По 10 грн.

Якщо буде Притула вести #дебати, то по 20 грн.

А якщо Шакіра заспіває гімн перед початком, то по 50 грн. — УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 4 квітня 2019 р. Так ніхто не дебав. Через тисячі літ

лиш проходять подібні дебати.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається в шати. — Petro Nek (@mrpetruccio) 4 квітня 2019 р.



Дебати порівняли з іншими масштабними подіями у світі



Як у мережі реагують на майбутні дебати між кандидатами