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      Дебати на стадіоні можуть не відбутися: Зеленський хоче вибачень Порошенка

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      Петро Порошенко та Володимир Зеленський
      Петро Порошенко та Володимир Зеленський / informator.news

      У штабі Зеленського заявили, що для проведення дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський" їх кандидат очікує від свого опонента на пост президента Петра Порошенка виконання всіх умов, названих шоуменом у відеозверненні напередодні.

      Адже Порошенко не відповів на всі питання, які йому поставив шоумен, зазначив координатор штабу політика Олександр Корнієнко у коментарі виданню "Українські новини".

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      За його словами, йдеться не просто про відповідь – стадіон або не стадіон, а й про вибачення за те, що говорив на адресу Володимира Зеленського чинний президент. 

      У Порошенка ще є час, щоб відреагувати на решту пунктів, оскільки дедлайн ще не пройшов,
      – додав Корнієнко.

      Нагадаємо, що у відеозверненні до Порошенка Володимир Зеленський поставив вимогу звернутися до третини українців, які віддали за нього свої голоси.

      Володимир Зеленський
      Зеленський закликав провести дебати на НСК "Олімпійський"

      На переконання шоумена, Порошенко повинен публічно сказати, що дебати пройдуть не з "маріонеткою Кремля або Коломойського, не з "ватником", не з "малоросом", не з бидлом і не з клоуном, а з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським".

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Президентські вибори 2019
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