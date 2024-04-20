20 квітня біля другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

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Несподівано розпочали стрільбу

В авто сиділи двоє чоловіків у камуфляжній формі. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний рядовий поліції Максим Зарецький, а його напарник – капітан Максим Шарапанський отримав поранення.

Правоохоронці оголосили на території Вінниччини та Одещини план перехоплення. Попередньо, вдалося встановити осіб, які вчинили злочин. Наразі тривають їх пошуки.

Тим часом у мережі публікують відео із бодікамери правоохоронця, якого застрелили чоловіки на Вінниччині.

На кадрах видно, що спочатку все відбувається спокійно та цивілізовано. Водій та його пасажир віддають документи на перевірку. Поліцейські теж не виходять за рамки законодавства. Втім, раптово пасажир авто накинувся на правоохоронця.

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