Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про затриманих у Львові

Так, джерела видання у правоохоронних органах повідомили, затримані хлопець та дівчина у Сихівському районі Львова – повнолітні, не місцеві жителі.

Зауважимо, напередодні ввечері львівські телеграм-канали писали про затримання двох підлітків з вибухівкою. На місці, попередньо, працювали сапери, рух біля прокуратури було перекрито. Хлопця та дівчину підозрюють у підготовці теракту. Співрозмовники 24 Каналу підтвердили, що інцидент дійсно був, проте вказали, що інформація про неповнолітніх є непідтвердженою.

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Наразі ні СБУ, ні поліція Львівщини цю інформацію офіційно не коментували.

Зауважимо, останнім часом почастішали випадки, коли ФСБ вербує українських підлітків для вчинення терактів, використовуючи їх як "живі бомби". Російські спецслужби пишуть підліткам, обіцяючи грошову винагороду за виготовлення вибухівки, а коли ті прибувають на потрібне місце – підривають дистанційно, включно з самим агентом. При спробі відмовитися росіяни починають "пресувати" жертву.