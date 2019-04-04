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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко 5 квітня відвідає НСК "Олімпійський": що там відбувається

      822 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Чинний Президент України Петро Порошенко вранці 5 квітня відвідає НСК "Олімпійський". Його візит до комплексу запланований на 9 годину ранку.

      В офіційному представництві глави держави в інтернеті вказано, що на захід запрошують журналістів. Водночас, більш детальної інформації про мету візиту президента на НСК "Олімпійський" на сайті не вказано.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Щоправда, 24 канал раніше писав, що Порошенко запросив свого опонента на президентських виборах Володимира Зеленського 5 квітня прийти до медичного пункту стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, зокрема, на вживання алкоголю і наркотиків.

      У запрошенні був вказаний той же час – 9 година ранку.

      Слід зазначити, що журналісти 24 каналу близько 17:00 помітили під стадіоном автобус із бійцями Нацгвардії.

      Нацгвардія
      дебати Зеленський Порошенко вибори НСК
      Бійці Нацгвардії поблизу НСК "Олімпійський" 4 квітня/ фото – 24 канал

      Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Також він запропонував Порошенку пройти медобстеження. Петро Порошенко погодився на дебати, і порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента.

       

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Новини України Новини політики Петро Порошенко
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