У команді Зеленського заявили, що Google заблокував їх рекламний ролик про дебати

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського заявила, що Google заблокував їх рекламний акаунт, тому відео про дебати не потрапило у вкладку "тренди".

У Google не пояснили причину, чому це зробили, пише Зе!команда у Facebook.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

У Зеленського додали, що показники переглядів відео не відповідають реальній статистиці.

"Ну і на довершення: відеозвернення Володимира стосовно дебатів, яке набрало 800 тисяч переглядів за 15 годин, так і не потрапило у вкладку "тренди". Що, наша влада намагається і вас купити?!" – йдеться в повідомленні команди кандидата в президенти.

У коментарях видання theБабель координатор діджитал-команди Зеленського Михайло Федоров зазначив, що вони звернулись до компанії Google. Там їм відповіли, що потрібно чекати рішення на основі заповненої ними форми. У Google наголосили, що трафіку за переходами на відео набагато більше, ніж переглядів.