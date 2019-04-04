В команде Зеленского заявили, что Google заблокировал их рекламный ролик о дебатах

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что Google заблокировал их рекламный аккаунт, поэтому видео о дебатах не попало во вкладку "тренды".

В Google не объяснили причину, почему это сделали, пишет Зе! Команда в Facebook.

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У Зеленского добавили, что показатели просмотров видео не соответствуют реальной статистике.

"Ну и в довершение: видеообращение Владимира относительно дебатов, которое набрал 800 тысяч просмотров за 15 часов, так и не попало во вкладку "тренды". Что, наша власть пытается и вас купить?!" – говорится в сообщении команды кандидата в президенты.

В комментариях издания theБабель, координатор диджитал-команды Зеленского Михаил Федоров отметил, что они обратились в компанию Google. Там им ответили, что нужно ждать решения на основе заполненной ими формы. В Google отметили, что трафика по переходами на видео гораздо больше, чем просмотров.