Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

Кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он считает, что дебаты должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился, но посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе "О выборах президента Украины".

Формат дебатов четко прописан 62 статьей в законе "О выборах Президента Украины".

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О чем говорится в статье? Предвыборные дебаты проводятся за счет средств Государственного бюджета Украины. Они возможны, если Центральная избирательная комиссия назначит второй тур. Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Теледебаты транслируются на UA:Первом Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами.

Что думает о дебатах Владимир Зеленский?

Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к действующему президенту с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийский".

Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов,

– сказал Зеленский.

Однако, кандидат в президенты Порошенко озвучил свои условия для проведения дебатов:

Дебаты должны быть на стадионе НСК "Олимпийский"; Все каналы имеют право транслировать дебаты вживую; Порошенко должен признать что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским"; Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.

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Кроме того, в штабе Зеленского заявили, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко. Речь идет не просто об ответе – "стадион или стадион", но и извиниться за то, что говорил в адрес Владимира Зеленского действующий президент.

Зеленский призвал Порошенко к дебатам: смотрите видео

Что думает о дебатах Петр Порошенко?

В день первого тура президентских выборов, 31 марта, после объявления результатов Национального экзит-полла, действующий президент в своем пресс-штабе заявил, что согласно закону хотел бы видеть на дебатах Владимира Зеленского.

После обращения Владимира Зеленского Петр Порошенко тоже записал видеообращение, в котором указал, что согласен на дебаты. "Стадион, так стадион", – сказал Порошенко.

Дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Дебаты – это серьезная дискуссия о стратегии развития страны,

– добавил Порошенко.

В то же время действующий президент напомнил кандидату, что правила дебатов прописаны в законе "О выборах Президента Украины", и посоветовал ему ознакомиться с ними.

Порошенко ответил Зеленскому относительно дебатов: смотрите видео

Что ответил "Олимпийский" кандидатам?

На официальной Facebook-странице представители Национального спорткомплекса "Олимпийский" написали, что ни официальных заявлений, ни проектов соглашений на проведение дебатов не получали.

Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве – является его (Зеленского – ред. 24 канал) собственной инициативой,

– отметили на странице.

Инициатива Владимира Зеленского не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе.

Что думает Общественное о дебатах на стадионе?

На Общественном заверили, что они имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский" во время дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Правда, согласно закону, дебаты должны проходить в студии (комнате) национального вещателя.

Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты,

– констатировали в пресс-службе вещателя.

В свою очередь, руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что ситуация между двумя кандидатами переросла в информационную войну.

Это будет шоу, и оно там (в видео Зеленского, – 24 канал) звучит как ультиматум. Я не думаю, что другой кандидат согласится на такое. И не думаю, что Зеленский рассчитывает на то, что Порошенко придет,

– сказал Аласания.

Впоследствии, Зураб Аласания написал у себя на Facebook-странице, что Общественное начинает переговоры со всеми сторонами.

Что ответили в ЦИК относительно дебатов?

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко считает, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.

Радченко считает, что кандидаты на пост главы государства имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

Возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого,

–добавил заместитель председателя ЦИК.

Он напомнил, что до момента принятия итогового протокола ЦИК о результатах голосования 31 марта и объявление повторного голосования агитация кандидатов на пост Президента Украины не разрешается.

Что думает МВД о дебатах кандидатов на "Олимпийском"?

Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить безопасность дебатов между лидерами президентской гонки Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал у себя на Facebook-странице, что сотрудники министерства – Национальная полиция, Национальная гвардия и ГСЧС уже имеют опыт работы на стадионе.

Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем,

– написал Шевченко.

Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану публичного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов.

Кто победил на выборах президента в первом туре?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.