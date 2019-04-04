Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
Кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он считает, что дебаты должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился, но посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе "О выборах президента Украины".
Формат дебатов четко прописан 62 статьей в законе "О выборах Президента Украины".
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О чем говорится в статье? Предвыборные дебаты проводятся за счет средств Государственного бюджета Украины. Они возможны, если Центральная избирательная комиссия назначит второй тур. Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Теледебаты транслируются на UA:Первом Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами.
Что думает о дебатах Владимир Зеленский?
Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к действующему президенту с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийский".
Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов,
– сказал Зеленский.
Однако, кандидат в президенты Порошенко озвучил свои условия для проведения дебатов:
- Дебаты должны быть на стадионе НСК "Олимпийский";
- Все каналы имеют право транслировать дебаты вживую;
- Порошенко должен признать что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским";
- Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.
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Кроме того, в штабе Зеленского заявили, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко. Речь идет не просто об ответе – "стадион или стадион", но и извиниться за то, что говорил в адрес Владимира Зеленского действующий президент.
Зеленский призвал Порошенко к дебатам: смотрите видео
Что думает о дебатах Петр Порошенко?
В день первого тура президентских выборов, 31 марта, после объявления результатов Национального экзит-полла, действующий президент в своем пресс-штабе заявил, что согласно закону хотел бы видеть на дебатах Владимира Зеленского.
После обращения Владимира Зеленского Петр Порошенко тоже записал видеообращение, в котором указал, что согласен на дебаты. "Стадион, так стадион", – сказал Порошенко.
Дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Дебаты – это серьезная дискуссия о стратегии развития страны,
– добавил Порошенко.
В то же время действующий президент напомнил кандидату, что правила дебатов прописаны в законе "О выборах Президента Украины", и посоветовал ему ознакомиться с ними.
Порошенко ответил Зеленскому относительно дебатов: смотрите видео
Что ответил "Олимпийский" кандидатам?
На официальной Facebook-странице представители Национального спорткомплекса "Олимпийский" написали, что ни официальных заявлений, ни проектов соглашений на проведение дебатов не получали.
Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве – является его (Зеленского – ред. 24 канал) собственной инициативой,
– отметили на странице.
Инициатива Владимира Зеленского не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе.
Что думает Общественное о дебатах на стадионе?
На Общественном заверили, что они имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский" во время дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Правда, согласно закону, дебаты должны проходить в студии (комнате) национального вещателя.
Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты,
– констатировали в пресс-службе вещателя.
В свою очередь, руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что ситуация между двумя кандидатами переросла в информационную войну.
Это будет шоу, и оно там (в видео Зеленского, – 24 канал) звучит как ультиматум. Я не думаю, что другой кандидат согласится на такое. И не думаю, что Зеленский рассчитывает на то, что Порошенко придет,
– сказал Аласания.
Впоследствии, Зураб Аласания написал у себя на Facebook-странице, что Общественное начинает переговоры со всеми сторонами.
Что ответили в ЦИК относительно дебатов?
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко считает, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.
Радченко считает, что кандидаты на пост главы государства имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
Возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого,
–добавил заместитель председателя ЦИК.
Он напомнил, что до момента принятия итогового протокола ЦИК о результатах голосования 31 марта и объявление повторного голосования агитация кандидатов на пост Президента Украины не разрешается.
Что думает МВД о дебатах кандидатов на "Олимпийском"?
Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить безопасность дебатов между лидерами президентской гонки Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал у себя на Facebook-странице, что сотрудники министерства – Национальная полиция, Национальная гвардия и ГСЧС уже имеют опыт работы на стадионе.
Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем,
– написал Шевченко.
Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану публичного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов.
Кто победил на выборах президента в первом туре?
После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.