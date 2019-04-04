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      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

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      Дебаты кандидатов в президенты 2019 - Порошенко и Зеленский - новости
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно / 24 канал

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он считает, что дебаты должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился, но посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе "О выборах президента Украины".

      Формат дебатов четко прописан 62 статьей в законе "О выборах Президента Украины".

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      О чем говорится в статье? Предвыборные дебаты проводятся за счет средств Государственного бюджета Украины. Они возможны, если Центральная избирательная комиссия назначит второй тур. Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Теледебаты транслируются на UA:Первом Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами.

      Что думает о дебатах Владимир Зеленский?

      Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к действующему президенту с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийский".

      Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов,
      – сказал Зеленский.

      Однако, кандидат в президенты Порошенко озвучил свои условия для проведения дебатов:

      1. Дебаты должны быть на стадионе НСК "Олимпийский";
      2. Все каналы имеют право транслировать дебаты вживую;
      3. Порошенко должен признать что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским";
      4. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.

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      Кроме того, в штабе Зеленского заявили, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко. Речь идет не просто об ответе – "стадион или стадион", но и извиниться за то, что говорил в адрес Владимира Зеленского действующий президент.

      Зеленский призвал Порошенко к дебатам: смотрите видео

      Что думает о дебатах Петр Порошенко?

      В день первого тура президентских выборов, 31 марта, после объявления результатов Национального экзит-полла, действующий президент в своем пресс-штабе заявил, что согласно закону хотел бы видеть на дебатах Владимира Зеленского.

      После обращения Владимира Зеленского Петр Порошенко тоже записал видеообращение, в котором указал, что согласен на дебаты. "Стадион, так стадион", – сказал Порошенко.

      Дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Дебаты – это серьезная дискуссия о стратегии развития страны,
      – добавил Порошенко.

      В то же время действующий президент напомнил кандидату, что правила дебатов прописаны в законе "О выборах Президента Украины", и посоветовал ему ознакомиться с ними.

      Порошенко ответил Зеленскому относительно дебатов: смотрите видео

      Что ответил "Олимпийский" кандидатам?

      На официальной Facebook-странице представители Национального спорткомплекса "Олимпийский" написали, что ни официальных заявлений, ни проектов соглашений на проведение дебатов не получали.

      Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве – является его (Зеленского – ред. 24 канал) собственной инициативой,
      – отметили на странице.

      Инициатива Владимира Зеленского не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе.

      Что думает Общественное о дебатах на стадионе?

      На Общественном заверили, что они имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский" во время дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Правда, согласно закону, дебаты должны проходить в студии (комнате) национального вещателя.

      Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты,
      – констатировали в пресс-службе вещателя.

      В свою очередь, руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что ситуация между двумя кандидатами переросла в информационную войну.

      Это будет шоу, и оно там (в видео Зеленского, – 24 канал) звучит как ультиматум. Я не думаю, что другой кандидат согласится на такое. И не думаю, что Зеленский рассчитывает на то, что Порошенко придет,
      – сказал Аласания.

      Впоследствии, Зураб Аласания написал у себя на Facebook-странице, что Общественное начинает переговоры со всеми сторонами.

       

       

      Что ответили в ЦИК относительно дебатов?

      Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко считает, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.

      Радченко считает, что кандидаты на пост главы государства имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

      Возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого,
      –добавил заместитель председателя ЦИК.

      Он напомнил, что до момента принятия итогового протокола ЦИК о результатах голосования 31 марта и объявление повторного голосования агитация кандидатов на пост Президента Украины не разрешается.

      Что думает МВД о дебатах кандидатов на "Олимпийском"?

      Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить безопасность дебатов между лидерами президентской гонки Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".

      Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал у себя на Facebook-странице, что сотрудники министерства – Национальная полиция, Национальная гвардия и ГСЧС уже имеют опыт работы на стадионе.

      Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем,
      – написал Шевченко.

      Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану публичного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов.

      Кто победил на выборах президента в первом туре?
      После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

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      Автор: Елизавета Герасимюк, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Публикации Статьи Законодательство Зураб Аласания Министерство внутренних дел ЦИК Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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