Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов. Из-за словесной перепалки шоумен бросил трубку.

Порошенко и Зеленский поговорили – однако только по телефону. Действующий гарант пришел в студию "1+1" и пригласил присоединиться шоумена, однако тот вместо этого вышел на телефонную связь.

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Порошенко отметил, что приехал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Однако от предложения видеосвязи шоумен тоже отказался.

Я не имею шанса даже вам показать это видео. Никак,

– пояснил он.

При этом Зеленский добавил, что сейчас находится в Париже, потому что в пятницу, 12 апреля, должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, тогда оба кадидата поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно.

При этом Зеленский в очередной раз напомнил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Разговор между обоими кандидатами быстро перерос в спор.

Порошенко: Я хочу вас заверить, что вашими передвижениями президент и кандидат в президенты Петр Порошенко точно не интересуется.

Зеленский: Это приятно.

Порошенко: Встреча у вас, как и у меня, завтра в Париже.

Зеленский: Я извиняюсь…

Порошенко: Я отправляюсь завтра В Берлин.

Зеленский: Я извиняюсь…

Порошенко: Володя, Владимир Александрович, я извиняюсь....

Зеленский: Господин президент, я очень извиняюсь. Вас народ не перебивал 5 лет.

Порошенко: Дайте возможность ответить!.

Зеленский: Дайте возможность сказать!

Порошенко: Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Потому что это не дебаты.

Зеленский: Я 19 числа Вас жду.

Порошенко: Дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты. Я подчеркиваю, что Вас не перебивал.

Зеленский: А у нас сейчас не дебаты, Петр Алексеевич. Еще раз: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Хотите сейчас – будут сейчас.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Я закончу через 5 лет. А вы закончите 22 числа.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Вы еще раз хотите? Вам повторить?

Порошенко: Вы закончили или нет?

Зеленский: Вам третий раз сказать?

Порошенко: У нас, может, что-то со связью. Владимир Александрович, я выслушал Ваше утверждение – и сейчас буду говорить я. Вы услышали меня?

Зеленский: Я Вас приглашаю с удовольствием 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Порошенко: Я думаю, что у нас проблемы со связью, потому что Владимир Александрович слышит только себя.

Зеленский: У меня нет проблем со связью с народом Украины.

Порошенко: Владимир Александрович. Я делаю скидку только на связь. Вы закончили? Готовы послушать меня?

Зеленский: С удовольствием.

Порошенко: Слава Богу. Связь восстановлена. Владимир Александрович, я не интересуюсь Вашими передвижениями. Это частное дело. Я сегодня позвал вас на дебаты, если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю.

Действующий президент Петр Порошенко напомнил, что ждет Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля в 14 часов. Сразу после этого спор между кандидатами вспыхнула с новой силой.

Нашу никто из вас не будет ставит в позицию. Сейчас закончил я: 19 числа на НСК "Олимпийский". До свидания,

– сказал Зеленский и бросил трубку.

Споры вокруг дебатов также набирают обороты.Так, шоумен Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко на дебаты 19 апреля, они должны состояться на "Олимпийском". Тот на приглашение согласился, как и на другие условия, которые озвучил Зеленский в своем первом видеообращении.



Какие еще требования озвучил Зеленский?

Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленськогожодних противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

Однако теперь Петр Порошенко подчеркивает, что дебаты между ним и Зеленским должны состояться 14 апреля в 14:14 часов. Зато 19 апреля их необходимо провести в студии Общественного – в соответствии с законодательством. Однако шоумен от своей даты не отступает.

Какие результаты первого тура выборов?

По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Результаты первого туту выборов президента Украины

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