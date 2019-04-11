Зеленский и Порошенко едут к Макрону: даты и детали встреч

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 12 апреля, встретится с двумя кандидатами в президенты Украины – действующим гарантом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Сначала Макрон разговаривать с Зеленским, после этого состоится встреча с Порошенко, пишет издание Le Monde.

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О запланированном визите сообщали в штабе действующего президента, а теперь даты подтвердили в Елисейском дворце. При этом тами не уточняют, пересекутся ли оба кандидата на территории французского президента.

Прием кандидатов будет отличаться. Встреча с Владимиром Зеленским начнется в 15:00 и состоится в достаточно неформальной атмосфере. Зато Петра Порошенко Макрон примет с участием Республиканской гвардии.

В Елисейском дворце утверждают – эти переговоры не исключительные, хотя и пройдут за 9 дней до второго тура президентских выборов в Украине.

Цель встреч состоит в том, чтобы напомнить о приверженности Франции Украине, а также ее готовности видеть, как Украина движется вперед,

– заявили у президента Франции.

Кроме того, в Елисейском дворце также напоминают, что Париж вместе с Берлином является участником "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы напомним, в унисон с Берлином, что Украина также должна прилагать усилия", – отметили в Елисейском дворце.

Когда состоится второй тур выборов президента?

21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны были бы дать украинцам ответы на ряд вопросов.



Для голосования во втором туре выборов надо взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.



Результаты первого тура выборов