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      Зеленский и Макрон встретились во Франции: фото и видео

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      Встреча Зеленского с Макроном - видео и фото встречи 12 апреля 2019
      Зеленский и Макрон встретились в Париже / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      Владимир Зеленский приехал в Париж в пятницу, 12 апреля. Встреча между ним и французским лидером должна состояться в достаточно неформальной атмосфере.

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      Владимир Зеленский заехал на территорию Елисейского дворца. Сейчас разговор между политиками продолжается.


      Автомобиль Зеленского приехал в Елисейский дворец


      Авто с Зеленским заехало в ворота дворца

      Зеленский приехал к Макрону: видео

      Отметим, в этот день с Макроном встретится также действующий президент Украины Петр Порошенко. Его встреча будет более официальной – лидер Франции будет принимать Порошенко вместе с Республиканской гвардией.

      В Елисейском дворце утверждают – эти переговоры не являются исключительными, хотя и состоятся за 9 дней до второго тура президентских выборов в Украине.

      Новость дополняется...

      Когда состоится второй тур выборов президента?21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.

      Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.


      Результаты первого тура выборов​
       

       


       


       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Эммануэль Макрон Новости Франции
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