Зеленский и Макрон встретились во Франции: фото и видео

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский приехал в Париж в пятницу, 12 апреля. Встреча между ним и французским лидером должна состояться в достаточно неформальной атмосфере.

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Владимир Зеленский заехал на территорию Елисейского дворца. Сейчас разговор между политиками продолжается.



Автомобиль Зеленского приехал в Елисейский дворец



Авто с Зеленским заехало в ворота дворца

Зеленский приехал к Макрону: видео

Отметим, в этот день с Макроном встретится также действующий президент Украины Петр Порошенко. Его встреча будет более официальной – лидер Франции будет принимать Порошенко вместе с Республиканской гвардией.

В Елисейском дворце утверждают – эти переговоры не являются исключительными, хотя и состоятся за 9 дней до второго тура президентских выборов в Украине.

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Когда состоится второй тур выборов президента?21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.



Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.



Результаты первого тура выборов​









