Второй тур выборов президента: дата и прогнозы

Второй тур президентских выборов-2019 в Украине состоится в апреле, если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50%+1 голосов. Социологические исследования показывают, что украинцы не имеют абсолютного фаворита.

Дата первого и второго тура выборов

Первый тур выборов пройдет 31 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Сразу после закрытия участков экзит-полы объявят результаты своих опросов.

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Официальные результаты выборов будут появляться на сайте ЦИК постепенно, по результатам подсчета голосов. Окончательные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов избирателей (а это 50% + 1), будет принято решение о проведении второго тура. Он должен состояться в воскресенье, 21 апреля. А уже до 1 мая ЦИК должна назвать имя нового президента Украины.



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Прогнозы на второй тур выборов

Социологическая группа "Рейтинг" смоделировала различные ситуации во втором туре. По результатам опроса, проведенного с 9 по 15 марта 2019 года, если во второй тур пройдут Тимошенко и Порошенко, победит первая (28% против 19%). В то же время, Зеленский держит первенство в паре с Порошенко (39% против 19%), с Тимошенко (35% против 22%) и с Гриценко (34% против 26%). В опросе приняли участие 2500 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность исследования – не более 2%.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.