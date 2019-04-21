Курьезы на выборах президента Украины: фото и видео

Голосование во втором туре выборов президента Украины не проходит без приключений и курьезных моментов. 24 канал собрал в одном материале все самые интересные и самые смешные события в день голосования.

Приключения с бюллетенями

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Во втором туре выборов, как и в первом, не обошлось без приключений с бюллетенями. Так, в Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть свой бюллетень. Инцидент произошел на избирательном участке №121507 (округ №33), сообщила член избирательной комиссии Инна Иванченко. Члены комиссии успели выхватить часть бюллетеня изо рта женщины.

Еще одна нетрезвая дама пришла голосовать в Днепре. Но домой она так и не дошла – задремала на солнышке.

Смотрите видео, как в Днепре пьяная женщина пыталась проголосовать:

А в Никополе на Днепропетровщине пьяный мужчина пошутил о заминировании избирательного участка №120791. Сначала мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования. А на выходе из кабинки мужчина демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это была шутка.

Смотрите видео, как пьяный мужчина пошутил о заминировании избирательного участка:

В Ивано-Франковске кто-то из избирателей написал на бюллетене "SOS". Такой бюллетень считается испорченным.

А в Полтаве избиратели приходят на участки с четвероногими друзьями.