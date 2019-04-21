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      Курьезы на выборах президента Украины: фото и видео

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      2 тур выборов 2019 Украина - приколы с бюллетенями 21.04.2019
      Смешные моменты в день выборов президента / Иллюстративное фото

      Голосование во втором туре выборов президента Украины не проходит без приключений и курьезных моментов. 24 канал собрал в одном материале все самые интересные и самые смешные события в день голосования.

      Приключения с бюллетенями

      Смотрите также: Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале

      Во втором туре выборов, как и в первом, не обошлось без приключений с бюллетенями. Так, в Кривом Роге пьяная женщина пыталась съесть свой бюллетень. Инцидент произошел на избирательном участке №121507 (округ №33), сообщила член избирательной комиссии Инна Иванченко. Члены комиссии успели выхватить часть бюллетеня изо рта женщины.

      вибори приколи бюлетені

      Еще одна нетрезвая дама пришла голосовать в Днепре. Но домой она так и не дошла – задремала на солнышке.

      Смотрите видео, как в Днепре пьяная женщина пыталась проголосовать:

      А в Никополе на Днепропетровщине пьяный мужчина пошутил о заминировании избирательного участка №120791. Сначала мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования. А на выходе из кабинки мужчина демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это была шутка.

      Смотрите видео, как пьяный мужчина пошутил о заминировании избирательного участка:

      В Ивано-Франковске кто-то из избирателей написал на бюллетене "SOS". Такой бюллетень считается испорченным.

      вибори президента другий тур бюлетені курйози

      А в Полтаве избиратели приходят на участки с четвероногими друзьями.

      вибори другий тур курйози приколи

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики День виборов Курьезные новости Курьезы на выборах
      Источник: 24 канал
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