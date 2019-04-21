Курйози на виборах президента України
Голосування у другом турі виборів президента України не минає без пригод та курйозних моментів. 24 канал зібрав в одному матеріали всі найцікавіші та найсмішніші події в день голосування.
Пригоди з бюлетенями
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У другому турі виборів, як і в першому, не обійшлося без пригод із бюлетенями. Так, у Кривому Розі п’яна жінка намагалася з’їсти свій бюлетень. Інцидент стався на виборчій дільниці №121507 (округ №33), повідомила член виборчої комісії Інна Іванченко. Члени комісії встигли вихопити частину бюлетеня з рота жінки.
Джерело: 24 канал
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