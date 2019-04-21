Як голосують українці на виборах президента: яскраві фото
Українці обирають нового президента у другому турі виборів 21 квітня та активно діляться в соцмережах кадрами з виборчих дільниць. Багато прийшли голосувати у вишиванках, з національною символікою, вербою та дітьми.
У першій половині дня вже встигли проголосувати кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський, а також низка інших українських політиків.
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24 канал зібрав найяскравіші і найцікавіші фото голосування з соціальних мереж, якими діляться українці.
Джерело: 24 канал
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